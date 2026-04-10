Hrvatska ostala bez finalista na Svjetskom kupu u Osijeku

Hrvatska gimnastička reprezentacija na najjačem ovogodišnjem turniru Svjetskog kupa, koji se održava u dvorani Gradski vrt u Osijeku, nažalost neće imati nijednog predstavnika ili predstavnicu u finalu.

Zagrepčanka Christina Zwicker bila je posljednja nada za plasman u finale drugog kvalifikacijskog dana, no iako je dobro odradila svoju vježbu i za nju je ocijenjena s 12,566, u konačnici je završila kao 18. na gredi, u najbrojnijoj konkurenciji u Osijeku, jer je na ovoj spravi nastupilo čak 60 gimnastičarki.

"Napravila sam lijepu vježbu, čistu, onako kako sam htjela i kako sam bila najavljivala. Stvarno sam zadovoljna i ne mogu si ništa zamjeriti. Uživala sam u nastupu, odradila vježbu do kraja, a to sam htjela napraviti, pogotovo što je mom treneru Marku Brezu baš danas bio rođendan“, rekla je Christina koja se u Osijek vratila nakon dvije godine, a prije toga je u njemu u četiri nastupa imala dva finala.

"Sada me čekaju pripreme za Europsko prvenstvo koje se održava krajem kolovoza u Zagrebu. Doduše, čekaju me i izborna natjecanja reprezentacije za taj nastup. Nadam se da ću biti dio te ekipe i doživjeti nastup pred domaćom publikom i na domaćem terenu. Osim toga, očekuje me i Svjetski kup u Parizu početkom rujna, a onda napokon odmor pa pripreme za sljedeću sezonu."

Najbolja na gredi danas očekivano je bila prva ženska zvijezda ovogodišnjeg turnira u Osijeku, Talijanka Manila Esposito (13,733), inače aktualna osvajačica olimpijske bronce na Igrama u Parizu te šesterostruka prvakinja Europe.

U subotu od 13.40 sati kreće program prvog finalnog dana, a vikend pred nama nosi pravu gimnastičku poslasticu. U Gradskom vrtu ljubitelji gimnastike moći će pratiti nadmetanja niza olimpijskih, svjetskih i europskih osvajača medalja na muškom parteru, konju s hvataljkama i karikama te djevojke u lovu na medalje na preskoku i dvovisinskim ručama.