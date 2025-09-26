Hrvatski odbojkaški savez dobio novog strateškog partnera

Hrvatski odbojkaški savez dobio je novog strateškog partnera, fintech kompaniju Aircash, s kojim će se hrvatska odbojka na svim razinama i uzrastima nastaviti rasti i razvijati se u skladu s vizijom vodstva saveza.

U Petrčanima nadomak Zadra novi Ugovor o sponzorstvu i suradnji potpisali su Hrvatski odbojkaški savez i Aircash.

„Ovo partnerstvo potvrđuje da je hrvatska odbojka prepoznata kao sport s velikim potencijalom. Vjerujemo da će nam zajednički rad s Aircashom omogućiti daljnji iskorak u popularizaciji odbojke i stvaranju još boljih uvjeta za razvoj mladih talenata.“ – istaknuli su iz Hrvatskog odbojkaškog saveza.

Frane Žanić i Valentina Bifflin HOS; Hrvoje Ćosić i Lea Baričić Bićanić Aircash Foto: Hrvatski odbojkaški savez

Ugovor je potpisan za razdoblje do kraja 2026. godine. Novi je ovo vjetar u leđa hrvatskoj odbojci koja posljednjih godina gradi jednu novu priču na svim razinama. Ulaganje Aircasha neće biti samo jednokratna pomoć već kontinuirana partnerska podrška u tom razdoblju.

„Aircash je od početka građen na ideji inovacije i predanosti. S partnerstvom u odbojci želimo pokazati da istu strast i energiju možemo prenijeti i na sportske terene, podržavajući sport koji okuplja zajedništvo, disciplinu i timski duh.“ – poručili su iz Aircasha.

Aircash, kompanija koja se u proteklih nekoliko godina nametnula kao jedno od vodećih imena u digitalnim financijskim uslugama, sada želi svoju energiju i prepoznatljivost prenijeti i na sportske terene.

Foto: Hrvatski odbojkaški savez

„Odbojka je sport koji se temelji na suradnji i povjerenju – vrijednostima koje dijelimo i u poslovanju. Veselimo se stvaranju novih prilika za razvoj hrvatske odbojke i širenju zajedničke priče.“ – dodali su iz Aircasha.

Kontinuirani rad sa svim dobnim kategorijama, okupljanje CRO team, Hrvatsko prvenstvo te nastupi na brojnim međunarodnim natjecanjima od sada će uz ovo novo partnerstvo biti itekako lakše.

„Ovo partnerstvo daje nam dodatnu sigurnost i poticaj za ostvarenje ciljeva koje smo postavili – od jačanja domaćih natjecanja do međunarodnih uspjeha.“ – zaključili su iz Hrvatskog odbojkaškog saveza.