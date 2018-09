Hrvat o Zlatku Daliću: Zaboljelo me to, mogao mi je barem reći razloge...

Atalanta sutra gostuje kod Milana na San Siru. Poznat teren za jednog člana Gasperinijeve momčadi. Mario Pašalić se vraća na stadion na kojemu je proveo godinu dana svoje karijere. Mislio je da će više, ali...

- Odlučio sam ostati u Milanu nakon što smo osvojili talijanski kup što je jedini trofej uz hrvatski kup koji sam uzeo u karijeri. Ali klub je promijenio vlasnike i s njima se promijenila i moja sudbina - rekao je Pašalić za Goal pa dodao:

- Lutao sam Milanellom, oduševljen svim tim slikama legendi na zidovima i pomislio: Šteta, ovo je mogao biti pravi klub za mene, barem još jednu sjajnu godinu sam tu mogao provesti...

Chelsea još uvijek nije zatvorena knjiga za njega.

- Gledam ih tu i tamo, tjedan dana sam bio u Australiji s njima, osjetio što je to Sarrijev nogomet. No ne žalim što sam otišao jer što bi mi dobrog donijelo da sjedim tamo na klupi? Ne pripadam Chelseaju trenutačno, ne pripadam ni jednom velikom klubu, jer tek moram vidjeti mogu li dosegnuti tu razinu. A to ne mogu dok ne zaigram 2-3 godine u kontinuitetu. Možda se vratim u Chelsea, a možda je Atalanta moj veliki klub - ističe Pašalić.

Dotaknuo se i Svjetskog prvenstva.

- Bio bih lažljivac kad bih rekao da me nije boljelo što nisam išao na SP. Ali izbornik Zlatko Dalić je donio odluku i pokazalo se naposljetku da je u pravu. No mogao mi je barem objasniti razloge... - zaključio je Pašalić.

