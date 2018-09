Dalić otvoreno priznao: Napravili smo jednu pogrešku na SP-u!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u petak je na okruglom stolu u sklopu međunarodne konferencije o analizi izvedbe u sportu u Opatiji kazao kako se emocije nakon drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u nogometu još nisu do kraja slegle, ali da je sad nad njim i reprezentacijom još veći pritisak i pozornost javnosti, a cilj mu je ostati kakav je bio i do sad.

Zlatko Dalić je sudjelovao na okruglom stolu uz izbornika hrvatske reprezentacije U21 Nenada Gračana, slovenskog izbornika Tomaža Kavčiča i slovenskog izbornika U21 reprezentacije Primoža Glihu, a razgovaralo se o trenutnom stanju ovih reprezentacija, načinima priprema za natjecanje, izazovima u izboru igrača te perspektivama.

Dalić je na pitanje o pripremama hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo odgovorio da je jedna od bitnijih odluka, temeljena na razgovorima s igračima i bivšim izbornicima, da se na pripreme pozove samo one igrače koji će i ići na prvenstvo.

"Događalo se da se prije odlaska na natjecanja mora odbaciti igrače koji neće igrati na prvenstvu, pa se stvaralo nezadovoljstvo i to pitanje bi bilo u prvom planu pred početak natjecanja. Ovako su se svi igrači mogli posvetiti treninzima bez opterećenja i nervoze hoće li biti na kraju odabrani", rekao je Dalić.

Hrvatski izbornik je naglasio da je želio stvoriti zajedništvo među igračima, odnosno grupu koja ima svoj cilj, navodeći da ih nije trebao učiti igrati nogomet, s obzirom na to da redom igraju u velikim klubovima.

"Igračima je dopušteno da se nakon utakmica regeneriraju na način kako čine u svojim klubovima te nije bilo istovjetnog postupak za sve", naveo je Dalić i istaknuo važnost analize protivnika, dodavši da su u tom segmentu učinili jednu pogrešku na Svjetskom prvenstvu, kada je za Dansku zaigrao igrač koji može izbaciti loptu iz auta vrlo daleko, a za njega nisu znali. Iz takve situacije je pao gol, rekao je.

Govoreći o planovima reprezentacije u daljnjem razdoblju, Dalić je kazao da je prioritet ciklus kvalifikacija za sljedeće Europsko prvenstvo te stvaranje nove reprezentacije, dovođenjem mladih igrača, nakon odlaska niza zaslužnih reprezentativaca.

"Utakmica sa Španjolskom u kojoj je Hrvatska teško poražena nije poremetila moje planove ni za milimetar, jer se ne može ocjenjivati i stvarati stavove prema jednoj utakmici. Bitno je da u ožujku sljedeće godine imamo 22 igrača i vratare u reprezentaciji na koje možemo računati", istaknuo je izbornik.

Upitan o suradnji s izbornikom U21 reprezentacije Nenadom Gračanom, ocijenio je da je besprijekorna. "Neki igrači su sad potrebniji u mladoj reprezentaciji nego u A selekciji. Takav slučaj je i s Nikolom Vlašićem, koji je dobro odigrao jednu utakmicu, ali je potreban kontinuitet da bi se ušlo u A reprezentaciju", kazao je Dalić.

Hrvatski izbornik je ustvrdio da nije dobro da mladi igrači s 18 godina odlaze igrati u inozemstvo jer se pokazalo da vrlo rijetki tako uspiju. "Nisu tada zreli ni kao osobe niti kao igrači, a dobar primjer za ovu tvrdnju je Luka Modrić, koji je nakon nogometnog sazrijevanja tek s 25 godina otišao u inozemstvo i ostvario ogroman uspjeh", rekao je Dalić, ocijenivši i da je u hrvatskoj ligi previše stranih igrača te da bi se to trebalo regulirati ograničenjem broja.

"Tako se otežava razvoj hrvatskih mladih igrača. Nemam ništa protiv stranih igrača, ali oni moraju biti kvalitetniji i najbolji u ekipi u koju su došli", rekao je.

Naveo je da je problem u sastavljanju reprezentacije pronalazak odgovarajućih napadača. Nakon odlaska Mandžukića bit će teško naći sličnog igrača, jer je kod njega vrijedna bila i igra u fazi obrane. Nagovijestio je spremnost da razgovara o mogućem povratku Nikole Kalinića u reprezentaciju, ali i naglasio da je Kalinić na potezu, a ne on. Dalić je zamjerio javnim medijima što, kako je rekao, nakon grešaka igrača pokrenu kampanju negativnih napisa te se stvara loša atmosfera, ilustrirajući to primjerom Ivana Strinića, za kojeg je rekao da je, kao i Pivarić na istoj poziciji lijevog bočnog, odigrao vrlo dobro na Svjetskom prvenstvu.

Slovenski izbornik Tomaž Kavčič je kazao da je u slovenskoj reprezentaciji također u tijeku smjena generacija, koju treba brzo provesti, a vremena do kvalifikacija za Europsko prvenstvo je malo. Nenad Gračan je istaknuo da je cilj U21 reprezentacije da stvara igrače za A reprezentaciju važniji i od rezultata mlade reprezentacije. I on je upozorio na problem razvoja hrvatskih napadača u hrvatskoj ligi, s obzirom na to da uglavnom golove daju stranci, kako je rekao.

Međunarodna konferencija o analizi izvedbe u sportu okupila je najuspješnije svjetske stručnjake iz područja sporta, i to znanstvenike, kineziologe te uspješne domaće i strane sportske trenere koji tijekom trodnevnog skupa predstavljaju najnovija saznanja u području analize sportskih tehnika i taktika, analize elitnih sportaša i timova, analize sportskih izvedbi i analize izvedbi kod mladih sportaša.