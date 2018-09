Modrić oduševio, evo što mu je skandirao cijeli stadion u Madridu!

Luka Modrić večeras je dobio povjerenje trenera reala Julena Lopeteguija i od prve minute je bio na terenu protiv Rome (3:0). A hrvatski maestro opravdao je povjerenje i još jednom pokazao svu raskoš svog talenta.

Kapetan hrvatske reprezentacije nametnuo se u veznom redu, sjajno dijelio lopte, razigravao momčad, dvaput ozbiljno zaprijetio i jednom fenomenalno asistirao. Bilo je to u 58. minuti kad je sjajnom dubinskom loptom izbacio Balea u priliku, a Velšanin lijepo pogodio za 2:0.

U 85. minuti trener ga je odlučio odmoriti pa ga je povukao s terena, a Luka je dobio ovacije cijelog stadiona. Gotovo svi su ustali na noge, a onda je krenulo skandiranje:

"Zlatna lopta, Zlatna lopta", orilo se sa Santiago Bernabeua.

Podrška je to našem igraču koji bi već u ponedjeljak mogao dobiti novo individualno priznanje. tada se, naime, dodjeljuje Fifina nagrada The best, a glavni konkurenti su mu Salah i Ronaldo. kad smo već kod toga, ne smijemo zaboraviti da je u konkurenciji za trenera godine i naš sjajni izbornik Zlatko Dalić, koji za suparnike ima Zidanea i Deschampsa.

