Veljko Mršić o ždrijebu i šansama Hrvatske: Baš nas i nije pomazio...

Namijenivši nam Sloveniju, Finsku i Švedsku, možemo reći da nam ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Svjetsko prvenstvo baš i nije bio milostiv. Da je riječ o 90-tim godinama prošlog stoljeća, na račun onoga što nam je donijela ruka Rudyja Fernandeza, kapetana svjetskih prvaka Španjolaca, sada bismo trljali ruke jer sve ove reprezentacije za Kukočev i Rađin naraštaj bile su "stalne mušterije". No, ovo su neka druga vremena i neki novi odnosi snaga u kojima Hrvatska nerijetko gubi korak.

A ti odnosi snaga kažu nam da neće biti nimalo lako plasirati se na svjetsku smotru koja će se 2023. godine održati u Indoneziji i Japanu te na Filipinima (gdje će se igrati i završnica).

Nama se čini dobrim da smo iz prvog vrijednosnog šešira izbjegli Srbiju, jer te su utakmice uvijek "više od igre", no možda i nije loše što smo pored Španjolske i Francuske, reprezentacija koje imaju najveći izbor igrača, dobili Sloveniju. No, hrvatski izbornik Veljko Mršić upozorava na sljedeće:

- Na posljednja dva velika natjecanja na kojima je Slovenija nastupila ta je reprezentacija bila europski prvak odnosno četvrta na Olimpijskim igrama, a zapravo druga najbolja europska vrsta u Tokiju. Činjenica jest da oni neće moći računati na svoje NBA igrače, Čančara i Dončića, a ne trebamo ni govoriti što Dončić za njih znači, i da vjerojatno neće biti niti Zorana Dragića ako ostaje u euroligašu Baskoniji, no to je još uvijek odlična reprezentacija s Blažičem, Prepeličem, Tobeyjem, Murićem, Dimecom, Rupnikom...

Koga god da smo dobili sa prve vrijednosne "police" jasno je da je riječ o jačoj reprezentaciji za nekoga tko je smješten u četvrtu jaskosnu skupinu. Stoga je jako bitno bilo koga ćemo dobiti iz petog i osmog šešira, programiranih za sastav ove skupine, a ni tu nismo prošli najbolje, kazuje Mršić:

- Ždrijeb nas baš i nije pomazio kada su u pitanju peti i osmi šešir. Iz petog smo dobili drugu najjaču reprezentaciju, odmah iza Belgije, jer držim da je Finska jača od Gruzije i Mađarske. Iz osmog "pota" dobili smo pak najjačeg suparnika Švedsku koja se meni čini neugodnijom od Sjeverne Makedonije, Portugala i Slovačke. No, što je tu je valja nam se boriti najbolje što možemo jer svaka će pobjeda biti važna.

Mnogi će pomisliti da biti među prva tri u skupini od četiri ne bi trebao biti problem, no iznimno je važno koliko ćemo pobjeda prenijeti u završnu skupinu od šest reprezentacija. A ondje bi nas trebale dočekati Njemačka, Poljska i Izrael, odreda teško pobjedive reprezentacije, pored kojih će biti vrlo mukotrpno izboriti se za prva tri mjesta koja vode na najveću svjetsku košarkašku smotru.

Valja reći da hrvatski izbornik ipak neće morati odigrati cijele kvalifikacije bez NBA i euroligaških igrača jer oni će biti dostupni u posljednjem "prozoru" prvog kruga (od 27. lipnja do 5 srpnja 2022.) i prve dvije utakmice skupina drugog kruga (od 22. do 30. kolovoza 2022.). A te dvije kolovoške utakmice bit će zapravo i pripremne utakmice za Eurobasket koji će se igrati od 1. do 18. rujna u četiri zemlje (Italija, Gruzija, Njemačka, Češka).