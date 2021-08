Bomba u finišu prijelaznog roka: Mario Mandžukić u dresu Barcelone?!

Kako javlja ESPN, bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić, ponuđen je Barceloni. Hrvatski je reprezentativac bez kluba od kraja prošle sezone kada mu je istekao ugovor s Milanom.

Mnogi misle kako je Mandži vrijeme za igračku mirovinu, osobito nakon što se niti u zadnjoj sezoni za Rossonere nije naigrao pa se čini kao da je 'njegovo vrijeme prošlo'.

Ipak, Mandžo je nebrojeno pouta pokazao kolika je klasa od napadača, zabijao je u ključnim trenucima, s reprezentacijom osvojio svjetsko srebro pa ne bi bilo čudno niti da ovoga puta iznenadi.

No, čini se da navijači nisu oduševljeni pa se pitaju u kojoj su to godini i mole čelnike bivšeg Messijevog kluba da ne pristanu na tu ponudu.

Bellerin and Mandzukic. This is getting even more unfortunate as we go towards the end of window. It was better without making any sales. Please don't agree to these mfs, Emerson.