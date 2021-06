Hrvatski izbornik iznenadio! 'Navijam da Bogdanović ispadne u doigravanju'

Uoči niti jednog velikog natjecanja hrvatska košarkaška reprezentacija nije bila toliko kadrovski zakinuta kao što je to slučaj s predstojećim predolimpijskim turnirom (od 28. lipnja do 4. srpnja. No, to ne znači da je optimizam izbornika Veljka Mršića, njegovih suradnika i izabranika imalo erodirao.

Štoviše, novo zrnce optimizma kao da im je dao pogled na nove, kockaste dresove Jordan Branda za koje se svi nadamo da će ih naši košarkaši ovog ljeta nositi ne samo u Splitu nego i u Tokiju. A da bi se to dogodilo, valjat će proći podskupinu s Brazilom i Tunisom, a potom i osvojiti turnir sučeljavanjem s reprezentacijama iz druge podskupine (Njemačka, Rusija, Meksiko).

Prvo okupljanje za tu akciju dogodilo se u specijaliziranoj zagrebačkoj trgovini košarkaške opreme Grosbasket u sklopu kojeg je promoviran i fan-shop HKS-a.

Od košarkaša s liste od 16 Mršićevih izabranika, u Grosbasket su stigli Pavle Marčinković, Željko Šakić, Toni Katić, Mateo Drežnjak, Toni Perković, Miro Bilan i Filip Krušlin koji još uvijek tretira svoju ozljedu pa će na pripreme u Opatiji stići i Antonio Jordano. Tko se još, i kojom dinamikom, očekuje objasnio je Mršić:

– Naknadno pozvani Babić, zamjena za Simona, priključit će nam se u četvrtak. U petak bi trebao doći Ukić kojeg muči tetiva. Čekamo i da završe prvenstva u Grčkoj i Izraelu da nam dođu Hezonja i Žižić.

Već u srijedu (16. lipnja) Hrvatska će igrati prvu od četiri pripremne utakmice pri čemu će u Rijeci gostovati Slovenija, sa ili bez Luke Dončića, zasad nije poznato. No, poznato je da će Dončić igrati u ovim kvalifikacijama pa bi se mogao pojaviti u onoj drugoj utakmici istih selekcija, 18. lipnja u Ljubljani.

Premda su na Mršićevu popisu još i Dario Šarić (Phoenix Suns), Ivica Zubac (LA Clippers) i Bojan Bogdanović (Utah) izvjesno je da najmanje jedan od trojice naših NBA asova neće biti dostupan, a možda i dvojica. Što će biti priličan hendikep nastavno na već, radi ozljeda, Šamanića, Bendera i Simona.

– Za slučaj da ostanemo bez još dvojice centara, Zubca i Šarića, priključit će nam se Darko Planinić kojeg nisam htio dovoditi dok se ta situacija ne raščisti.

Upitan za koga navija u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije između LA Clippersa i Utah Jazza, Mršić je, nasmiješivši se, kazao:

– Nije tajna da je Bogdanović naš najbolji igrač i strijelac, ali i da smo popunjeniji na visokim pozicijama, čak i ako ne budemo imali Zubca i Šarića. Ne treba biti lumen da bismo znali koji nam je igrač najbitniji. Ako on ne dođe bit ćemo dosta oslabljeni, ali ne bez izgleda za prolaz na Olimpijske igre.

Hrvatski izbornik tako se našao u situaciji da navija protiv klubova dvojice vodećih hrvatskih igrača, Bogdanovića i Šarića pa karikira:

– Navijam da naši igrači budu najbolji pojedinci svojih momčadi i da svi izgube.

A to je nemoguće jer Zubac i Bogdanović igraju jedan protiv drugoga pa će jedan od njih pobijediti i igrati finale Zapada koji datumski kolidira s ovim kvalifikacijama.

– Mi moramo shvatiti da su ove kvalifikacije u Splitu prilika za promociju hrvatske košarke, a mi ćemo dati sve od sebe da se plasiramo na OI.

Prije polaska u Opatiju, izbornik, njegov stručni stožer i izabranici, hodočastili su posljednje počivalište Dražena Petrovića kako bi i na taj način pronašli novi element inspiracije za vrlo tešku zadaću.