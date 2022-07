Hrvatski izbornik Horvat: Najjače smo izbjegli, ali i Afrikanci su opasni

Rukometaši Hrvatske saznali su imena suparnika u skupini na Svjetskom prvenstvu koje će se u siječnju 2023. igrati u Poljskoj i Švedskoj. Na prvi pogled skupina izgleda najlakša od svih. Naime, ždrijebom koji je održan u Katowicama za suparnike smo dobili prvaka Afrike i trećeg s istog prvenstva te SAD. No što ako prvak Afrike bude Egipat, a trećeplasirani Tunis? Onda skupina postaje teža.

Naime, Egipat i Tunis su dvije afričke reprezentacije koje su imale najviše uspjeha u povijesti Svjetskog prvenstva. Dobra je vijest skupina H s kojom se križamo u drugom krugu. Tu je jaka tek Danska, dok Belgija, Bahrein i četvrtoplasirana reprezentacija s afričkog prvenstva ne bi trebali predstavljati problem. U drugi krug plasirat će se prve tri reprezentacije iz svake skupine s tim da se bodovi prenose.

– Ždrijeb je zanimljiv. Željeli smo izbjeći europske reprezentacije iz trećeg i četvrtog pota, odnosno šešira, a podsjećam, tamo su bile Mađarska, Srbija, Slovenija i Nizozemska, i to smo uspjeli. Prvak Afrike i trećeplasirani s tog kontinenta svakako zaslužuju maksimalnu pozornost. Teoretski se može dogoditi da to budu Egipat i Tunis, a to je onda sasvim druga priča i ždrijeb više ne izgleda tako jednostavan. Ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Ono što je dobro u svemu tome je da ih već sada možemo početi skautirati i analizirati jer tim reprezentacijama prvenstvo počinje za desetak dana. Želio bih samo da budemo kompletni i da nam se ne ponovi situacija poput one na Europskom prvenstvu u Mađarskoj s koronavirusom. Ne sumnjam da će Hrvatska biti prava. Dobar je ždrijeb i u nastavku turnira, ja sam veliki optimist i vjerujem da ćemo biti pravi na tom prvenstvu i boriti se za medalju – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske reprezentacije.

Hrvatska će prvenstvo početi 13. siječnja 2023. godine susretom protiv prvaka Afrike koji će biti poznat nakon natjecanja koje se održava u Egiptu od 11. do 18. srpnja ove godine. Realno je očekivati da to bude baš Egipat koji je posljednjih nekoliko godina dominantna reprezentacija toga kontinenta.

Dva dana kasnije naša reprezentacija igrat će protiv SAD-a. Ta reprezentacija se vraća na svjetsku smotru nakon 21 godine. Doduše, imali su tu mogućnost i prije dvije godine u Egiptu, ali su zbog korone otkazali nastup na tom prvenstvu. I konačno, 17. siječnja Hrvatsku čeka trećeplasirani sastav s afričkog prvenstva.

Hrvatska će u prvom krugu sve utakmice igrati u švedskom Jönköpingu, u dvorani Husqvarna Garden koja može primiti 7000 gledatelja. Prođemo li u drugi krug, igrat ćemo u Malmöu, dok je završnica u Stockholmu, u Tele2 Areni u kojoj smo 2020. godine igrali i izgubili finale od Španjolske na europskom prvenstvu.

Naslov svjetskih prvaka iz Egipta 2021. godine brani Danska, a naši rukometaši nisu se proslavili na tom prvenstvu. Pod vodstvom Line Červara nismo uspjeli proći u četvrtfinale. Koban je bio poraz od Argentine u skupini drugog kruga. No treba dodati da je prvenstvo održano u vrijeme pandemije, puno naših igrača nije moglo igrati, a Luka Cindrić ozlijedio se na samom početku SP-a.

Kompletan ždrijeb skupina

Skupina A: Španjolska, Crna Gora, Čile, Iran

Skupina B: Francuska, Poljska, Saudijska Arabija, Slovenija

Skupina C: Švedska, Brazil, Afrika 2, Urugvaj

Skupina D: Island, Portugal, Mađarska, Južna Koreja

Skupina E: Njemačka, Katar, Srbija, Afrika 5

Skupina F: Norveška. Sjeverna Makedonija, Argentina, Nizozemska

Skupina G: Afrika 1, HRVATSKA, Afrika 3, SAD

Skupina H: Danska, Belgija, Bahrein, Afrika 4.