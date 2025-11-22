Hrvatske rukometašice na Croatia Cupu čeka susret protiv Poljske

Hrvatske rukometašice Andrea Šimara i Tena Petika, nakon poraza od Senegala na Croatia Cupu u Novigradu, ističu kako je to dobra provjera, a isto očekuju od Poljske s kojom igraju sutra.

"Bilo je dobrih i loših strana utakmice, loš je naravno rezultat. To je bila je dobra provjera. Dobra su ekipa i vjerujem da ćemo analizirati utakmicu i nastaviti se dalje pripremati za Poljsku koja igra moderni, brzi rukomet. Imaju izbornika Norvežanina koji je dugo na klupi, šest godina mislim, to je kvalitetna ekipa, ali vjerujem da možemo protiv njih", kazala je Andrea Šimara.

Jučer je Hrvatska u svom prvom nastupu na Croatia Cupa u Novigradu izgubila od Senegala sa 27-29

I Tena Petika smatra da je poraz od Senegala odlična priprema za Svjetsko prvenstveo.

"To je bila prilika da izbornik isproba različite igračice i različiti tip obrana i mislim da je što se toga tiče cilj postignut. Poljska je odlična reprezentacija i ona će nam poslužiti kao dobra priprema. To je dobar suparnik, puno njihovih igračica igra u europskim klubovima, izbornik im je Norvažanin pa ganjaju brzi stil rukometa, brzu igru. I to će nam svakako biti dobra priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo", dodala je Petika.

Protiv Hrvatske je do sada odigrala 11 susreta. Hrvatska ima šest pobjeda, dvaput je bilo neodlučeno, a Poljska je slavila u tri susreta Utakmica s Poljskom je na rasporedu sutra s početkom u 17 sati.