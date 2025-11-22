Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON PORAZA

Hrvatske rukometašice na Croatia Cupu čeka susret protiv Poljske

Rukometašice Hun- Hrv
Jozo Čabraja
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 14:33

Jučer je Hrvatska u svom prvom nastupu na Croatia Cupa u Novigradu izgubila od Senegala sa 27-29

Hrvatske rukometašice Andrea Šimara i Tena Petika, nakon poraza od Senegala na Croatia Cupu u Novigradu, ističu kako je to dobra provjera, a isto očekuju od Poljske s kojom igraju sutra.  

"Bilo je dobrih i loših strana utakmice, loš je naravno rezultat. To je bila je dobra provjera. Dobra su ekipa i vjerujem da ćemo analizirati utakmicu i nastaviti se dalje pripremati za Poljsku koja igra moderni, brzi rukomet. Imaju izbornika Norvežanina koji je dugo na klupi, šest godina mislim, to je kvalitetna ekipa, ali vjerujem da možemo protiv njih", kazala je Andrea Šimara.

Jučer je Hrvatska u svom prvom nastupu na Croatia Cupa u Novigradu izgubila od Senegala sa 27-29

I Tena Petika smatra da je poraz od Senegala odlična priprema za Svjetsko prvenstveo.

"To je bila prilika da izbornik isproba različite igračice i različiti tip obrana i mislim da je što se toga tiče cilj postignut. Poljska je odlična reprezentacija i ona će nam poslužiti kao dobra priprema. To je dobar suparnik, puno njihovih igračica igra u europskim klubovima, izbornik im je Norvažanin pa ganjaju brzi stil rukometa, brzu igru. I to će nam svakako biti dobra priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo", dodala je Petika.

Protiv Hrvatske je do sada odigrala 11 susreta. Hrvatska ima šest pobjeda, dvaput je bilo neodlučeno, a Poljska je slavila u tri susreta Utakmica s Poljskom je na rasporedu sutra s početkom u 17 sati.
Ključne riječi
rukomet Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja