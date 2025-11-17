Hrvatske navijače u Crnoj Gori napali su Srbi iz Zvezde? Otkriveno je što su im ukrali u sačekuši

Hrvatska reprezentacija večeras u Podgorici igra protiv Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a vrlo neugodnu situaciju doživjela je skupina naših navijača kod Cetinja. Huligani su napali šipkama kombi splitskih registracija, razbili su staklo i retrovizore, ali srećom nitko od navijača nije stradao, oštećeno je samo vozilo.

– Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas – rekao je jedan od naših navijača za Radio Cetinje, koji je s ostatkom skupine Cetinje napustio u nedjelju navečer oko 23 sata.

U policijskoj postaji posjetio ih je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, koji im je ponudio pomoć i jasno osudio incident.

– Oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose s Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspjeti u toj namjeri, što god učinili. Cetinje je otvoreni grad za svakog dobronamjernika, a na državnoj vlasti je da hitno zaustavi spiralu mržnje koja se stvara kako bi se i Cetinje i Crna Gora prikazali suprotnim od onoga što jesmo – izjavio je Đurašković.

Na popularnoj stranici Hooligans.cz osvanula je objava u kojoj piše kako su naše navijače napali Delije, odnosno pripadnici navijačke skupine Crvene zvezde. Također, piše i kako su hrvatskim navijačima ukrali dva transparenta. Ove informacije još nije potvrdila crnogorska policija.