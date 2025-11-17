Naši Portali
SKANDAL KOD CETINJA

Hrvatske navijače u Crnoj Gori napali su Srbi iz Zvezde? Otkriveno je što su im ukrali u sačekuši

Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.11.2025.
u 08:22

Huligani su napali šipkama kombi splitskih registracija, razbili su staklo i retrovizore, ali srećom nitko od navijača nije stradao, oštećeno je samo vozilo.

Hrvatska reprezentacija večeras u Podgorici igra protiv Crne Gore u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a vrlo neugodnu situaciju doživjela je skupina naših navijača kod Cetinja. Huligani su napali šipkama kombi splitskih registracija, razbili su staklo i retrovizore, ali srećom nitko od navijača nije stradao, oštećeno je samo vozilo.

– Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas – rekao je jedan od naših navijača za Radio Cetinje, koji je s ostatkom skupine Cetinje napustio u nedjelju navečer oko 23 sata.

U policijskoj postaji posjetio ih je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, koji im je ponudio pomoć i jasno osudio incident. 

– Oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose s Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspjeti u toj namjeri, što god učinili. Cetinje je otvoreni grad za svakog dobronamjernika, a na državnoj vlasti je da hitno zaustavi spiralu mržnje koja se stvara kako bi se i Cetinje i Crna Gora prikazali suprotnim od onoga što jesmo – izjavio je Đurašković.

Na popularnoj stranici Hooligans.cz osvanula je objava u kojoj piše kako su naše navijače napali Delije, odnosno pripadnici navijačke skupine Crvene zvezde. Također, piše i kako su hrvatskim navijačima ukrali dva transparenta. Ove informacije još nije potvrdila crnogorska policija.

Cetinje hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Crna Gora

LU
Lustrator
08:43 17.11.2025.

Za ovo su direktno odgovorni Možemo, Sdp i ostali ljevičari koji rade histeriju da Hrvatskonn haraju usashke horde neka Benčićka sad iz svog dzepa plati popravak vozila

KI
kimi
08:43 17.11.2025.

Srbi su iz Srbije a navijači su Zvezdini. Kada već ložite i huškate narod dajte bar malo pismenosti.

Avatar Agresor
Agresor
08:36 17.11.2025.

Srbi iz Zvezde?

