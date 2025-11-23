Hrvatska zatvara pripremni turnir, Obrvan poručio: 'Pokazali smo i dobre i loše strane'

Rukometašice Hrvatske danas će na Croatia kupu igrati protiv Poljske (dvorana Žatika u 17 sati). U prvom su nastupu izabranice Ivice Obrvana izgubile od Senegala (27:29), reprezentacije koju nisu uspjele pobijediti na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2023. godine (22:22). No, tada je Obrvan imao puno jači sastav nego sada. Iz tog rostera nedostaju sestre Posavec, Mičijević, Ježić, Birtić, Blažević, Prkačin i Pijević. Bilo je to posljednje veliko natjecanje, barem za sada, za Pijević, Mičijević i Blažević. Prije dvije godine prošli smo u drugi krug, gdje smo svladali Crnu Goru i Kamerun, no poraz od Mađarske (22:23) gurnuo nas je daleko od četvrtfinala. Šteta, jer smo u toj utakmici pet minuta prije kraja imali plus tri i na kraju izgubili.

Zadovoljan izbornik?

Protiv Senegala u Poreču su igrale neke nove "klinke" – Zetović, Zrilić, Jurina, Babara, Malec, Balaško, Vuković, Bule i Vuljak. Protiv Poljske još će se priključiti i mlada Đelekovčan koja će zamijeniti ozlijeđenu Prkačin.

– Svjestan sam svih naših problema, da neke stvari nisu bile dobre, ali ovoj ekipi treba podrška i vjerujem u njezin napredak. Mogli smo bolje neke stvari, neke su bile OK. Približili smo se, ali nije bilo mirnoće za povratak. Cilj nam je bio vidjeti s čim raspolažemo, dati priliku što većem broju igračica i u tome smo uspjeli. Probali smo i neke obrambene varijante i unatoč porazu ja sam zadovoljan kako je to izgledalo na momente. Naravno ne i porazom, ali to je sada manje važno – rekao je izbornik Obrvan.

Poljska, naš današnji suparnik, na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Nizozemskoj nalazi se u skupini s Francuskom, Tunisom i Kinom te ne bi trebala imati problema proći u drugi krug. A ako se to dogodi, tamo je sigurno čeka jedan od domaćina Nizozemska.

– Utakmica protiv Senegala pokazala je neke naše dobre, ali i loše strane. Loš je rezultat jer smo izgubili. Poljska igra brz, moderan rukomet, za izbornika imaju Norvežanina. Mi moramo odigrati puno bolje nego protiv Senegala i želimo otići na SP s pobjedom – rekla je Ana Šimara, lijevo krilo reprezentacije.

Poljska je jedan od pet domaćina Europskog prvenstva 2028. godine s Rumunjskom, Češkom, Slovačkom i Turskom i gradi ekipu za to natjecanje. Protiv Hrvatske je do sada odigrala 11 susreta. Hrvatska ima šest pobjeda. Dvaput je bilo neodlučeno, a Poljska je slavila u tri susreta. Posljednji put igrali smo međusobno prije 11 godina na turniru u Umagu i Hrvatska je ostvarila uvjerljivu pobjedu s 33:24.

Devete na EP-u

– Poljska je odlična reprezentacija, imaju puno igračica koje igraju u europskim klubovima, protiv nekih do njih igrala sam u Njemačkoj ligi – istaknula je Tena Petika.

Na posljednjem Europskom prvenstvu 2024. godine Poljska je osvojila deveto mjesto. Od 2019. godine vodi ih Norvežanin Arne Senstad, višegodišnji trener Storhamara i Larvika.