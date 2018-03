Ovogodišnji će SP biti poseban: to se nije dogodilo zadnjih 80 godina

Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji neće biti niti jednog nogometnog suca iz Velike Britanije, što je prvi takav slučaj od 1938. godine.

Fifa je odabrala 36 glavnih sudaca za SP 2018., ali na tom popisu nema niti jednog suca iz Engleske, Škotske, Walesa i Sjeverne Irske. Niti jednog Britanca nema niti među 63 pomoćna suca.

Englez Mark Clattenburg (43), koji je sudio finale Eura 2016., bio je jedini sudac iz Velike Britanije na širem popisu za SP 2018. No, on je u veljači 2017. napustio mjesto suca u Premier ligi kako bi postao šef sudačke komisije u Saudijskoj Arabiji. Time se je isključio iz izbora za suca na SP u Rusiji. Engleski nogometni savez tražio je od Fife da umjesto njega imenuje nekog drugog suca, ali je Fifa to odbila.

Na posljednja dva svjetska prvenstva, 2010. i 2014. godine, jedini sudac iz Velike Britanije bio je Englez Howard Webb, koji je sudio finale SP 2010. u Južnoj Africi.

Europski suci na SP 2018: Felix Brych (Nje), Cüneyt Çakir (Tur), Sergej Karašev (Rus), Bjorn Kuipers (Niz), Szymon Marciniak (Polj), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Špa), Milorad Mažić (Srb), Gianluca Rocchi (Ita), Damir Skomina (Slo), Clement Turpin (Fra).