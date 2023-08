Hrvatska senzacija preplivala najteži kanal na svijetu i šesta u povijesti napravila podvig

Nakon što je hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić, koja korijene vuče s otoka Ista, ove godine ispisala povijest i postala najmlađa žena koja je preplivala "Oceans Seven", postigla je još jedan izvanredan uspjeh - novi rekord za žene plivajući na ruti "Fastnet Rock" u Irskoj, trećoj od tri plivačke rute u toj zemlji. Staza je duga oko 20 kilometara, a Dina ju je preplivala u vremenu 5:29.29.

Najteži kanal na svijetu

Time je tzv. irska Trostruka kruna u njezinim rukama jer je prije toga, 18. srpnja, preplivala zaljev Galway, također u odličnom vremenu, a 21. kolovoza prošle godine i Sjeverni kanal, dug 34,5 km, i to u vremenu 10:26.58. Originalna Trostruka kruna obuhvaća preplivavanje Bristolskog kanala, Engleskog kanala (franc. La Manchea) i Sjevernog kanala, što je Levačić također učinila.

Bristolski kanal zbog dubine zaljeva pogoduje razvitku plimnog vala koji ondje varira od pet do 13 metara. Tako velike morske mijene uzrokuju snažne struje, pa je Levačić morala plivati i dvostruko dulje od pravocrtnog pravca koji iznosi 27 kilometara. Dina je uspješnim preplivavanjem Bristolskog kanala postala tek osma osoba na svijetu i prva iz Hrvatske koja je preplivala Trostruku krunu. Sjeverni kanal nalazi se između Sjeverne Irske i Škotske. Smatra se da je to jedan od najtežih kanala u svijetu za preplivavanje, s ljetnom temperaturom mora od 13 °C, najčešće oblačnim vremenom i velikim teškoćama u točnom predviđanju vremenskih uvjeta.

- Znali smo da će na jednom dijelu na "Fastnetu" temperatura nakratko pasti, ali ne da će pasti toliko puno i da će toliko dugo to trajati. Nakon 45 minuta plivanja iz Baltimorea prema svjetioniku Fastnet, Dina me pogledala i kazala: "Ledeno je". Izvadila sam termometar i on je pokazao 11,8 stupnjeva! Dina je nastavila unatoč grčenju jedne ruke, a ja od straha nisam više ni gledala kolika je temperatura. Tek nakon 45 minuta, kad je Dina kazala: "Malo je toplije", pogledala sam i bilo je 12,5 stupnjeva - rekla je Dinina majka Željana.

- Za to preplivavanje pripremala sam se cijelu godinu. Plivala sam po buri, jugu, kiši... Plivala sam u moru, jezeru, rijekama, izvorima ne bih li se što bolje pripremila za more temperature 13 Celzijevih stupnjeva. Znala sam da će biti teško i da ću se u prvim minutama plivanja smrzavati, jer to su mi kazali i kolege plivači puno iskusniji od mene. Oni plivači koji su uspjeli preplivati Sjeverni kanal, kao i oni koji su mu se morali pokoriti imaju duboko poštovanje prema njemu. Teško mi je bilo slušati njihove dojmove, ali u svakom trenutku željela sam znati više. Željela sam sve čuti i što bolje se psihički pripremiti jer je dobra priprema veliki korak prema cilju. Ako su uvjeti blago sunčani, plivači se suočavaju s nakupinama meduza. Jake struje na startu, a pogotovo pred obalom Škotske prirodni su elementi koje se mora prevladati u 35 kilometara širokom kanalu. Od 1924. mnogi su pokušali preplivati taj kanal, ali je do sada uspješno izvedeno samo 88 samostalnih i nekoliko štafetnih preplivavanja - rekla je Dina Levačić.

Podrška projektu RokOtok

Preplivavanje Sjevernog kanala posvetila je Domagoju Jakopoviću Ribafishu i njegovu projektu RokOtok.

- Podržavam njihov cilj da djeca i mladi provode više vremena u prirodi, a manje uz ekrane. Time ne samo da utječu na poboljšanje svoga fizičkog zdravlja, nego možda još i bitnije, svoga psihičkog zdravlja, koje je u današnje vrijeme izrazito ugroženo, posebice kod mladih. Traženje pomoći se, nažalost, smatra znakom slabosti, a zapravo je znak hrabrosti i brige o sebi. Jer "dobro posložena glava" najčešće je ključna u ostvarenju snova. Ako vam pomoć treba, tražite je. Ako vidite da nekomu treba, ponudite je, jer nema veće nesreće od propalih dječjih snova zbog prevelikog ponosa ili razmišljanja o tome što će netko reći - naglasila je Dina.

Levačić je prva Hrvatica koja je preplivala Engleski kanal (La Manche), a ujedno je tek šesta osoba i druga žena u povijesti daljinskog plivanja koja je u 90 dana preplivala tzv. Trostruku krunu daljinskog plivanja - more ispod mostova Manhattana u New Yorku, Kalifornijski zaljev od otoka Cataline do San Pedra te Engleski kanal. Levačić je preplivala svih sedam velikih svjetskih plivačkih maratona, "Oceans Seven", odnosno sedam najpoznatijih velikih svjetskih kanala.