Hrvatska po pobjedu protiv Nizozemaca koji nisu nimalo bezopasni

Nakon pobjede protiv Švedske (72:56), na otvaranju kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Eurobasket 2021., hrvatske košarkaše večeras (19.30) očekuje gostovanje u Almereu kod osokoljenih Nizozemaca. A oni su, pomalo neočekivano, slavili u Turskoj (72:65), protiv nacionalne vrste zemlje s jednom od najjačih nacionalnih liga u Europi.

– Iznenadila me ta pobjeda Oranja u Turskoj i to je nagovještaj da će nam na ovom gostovanju biti teško. No mi smo sada sigurno bolja momčad no što smo bili u kvalifikacijama za SP kada smo od njih jednu izgubili, a jednu smo ih dobili. Imam osjećaj da smo stvorili neku “kemiju” unutar sastava koja je više razine od one koju smo imali tada. U svakom slučaju, budemo li igrali obranu kao protiv Šveđana, vjerujem da ćemo imati priliku da pobijedimo – kazao je Željko Šakić, najbolji strijelac u obje te utakmice protiv Nizozemaca.

Kompaktna su momčad

A posljednja se igrala u Zadru, prije dvije godine, a Hrvatska je tijesno pobijedila sa 72:68 i tako, nakon tri poraza, izborila prvu pobjedu. Šakić je u tom susretu ubacio 22 koša (trice 4-4), no najkorisniji igrač utakmice bio je Filip Krušlin koji je uknjižio 17 koševa, 7 skokova, 6 asista i 2 osvojene lopte. Stoga smo i s njim porazgovarali uoči današnjeg gostovanja u zemlji tulipana.

Je li Krušku iznenadila pobjeda Nizozemaca u Turskoj koju su najviše generirali braniči Kloof (27 koševa, trice 5-7) i Franke (16 koševa, trice 2-7)?

– Nisam očekivao da će pobijediti, ali mi njihova pobjeda nije neki veliki šok, odnosno senzacija. U kvalifikacijama za SP pokazalo se da reprezentacije zemalja koje uopće nemaju NBA i euroligaških igrača imaju zajedništvo i uigranost jer dugo igraju skupa. A upravo su Nizozemci takva kompaktna momčad.

Krušlin je dobro igrao obje utakmice s Nizozemcima i jasno mu je što čeka njega i suigrače:

– Čeka nas jako teška tekma. Igra se u istoj manjoj dvorani, u kojoj smo gostovali 2017., sa sjajnom atmosferom i tada smo od njih u prošlim kvalifikacijama izgubili.

Svega toga svjestan je i hrvatski izbornik Veljko Mršić koji ističe:

– Bit će to zanimljiv dvoboj momčadi koje su u prvom kolu slavile pa ima i nemali rezultatski značaj jer onaj koji pobijedi, u skupini od četiri iz koje tri idu na EP, napravio je dobar dio posla.

Imaju jaku vanjsku liniju

Što je Mršić sa svojim stožerom zapazio vezano uz igru Nizozemaca?

– Imaju jaku vanjsku liniju i ona im donosi najveći broj koševa. Centri se pak izmjenjuju, imaju četiri igrača na toj poziciji i nijedan nije igrao više od 13 minuta. Vrlo su agresivni, a Kloof je u Turskoj odigrao šuterski jako dobro, zabio je pet trica, što inače nije obilježje njegove igre.

Kako se suprotstaviti tako atletičnoj momčadi?

– Sedamdeset posto njihovih igrača je tamnoputo i to već govori o atletizmu protiv kojeg moramo igrati obranu kakvu smo igrali protiv Švedske. Znate kako je u košarci, momčad radnika uvijek će pobijediti talente ako oni nisu momčad. Očekujem pak da ćemo u napadu biti bolji nego u petak, malo uigraniji nego za prvu utakmicu. Nema tu velike filozofije, mali je broj treninga da bismo puno mogli mijenjati u našoj igri, no očekujem da šuterski budemo bolji – najavio je Mršić.

