Hrvatska osvojila tri europske medalje. Izvrsna izvedba naših sportaša u Bratislavi

Hrvatska je osigurala tri medalje na Europskom prvenstvu za mlađe seniore u Bratislavi. Hana Arapović ušla je u polufinale parova i mješovitih parova, a samim time i osigurala najmanje broncu. Isti uspjeh ostvarili su i Leon Benko i Ivan Hencl, koji su ulaskom među četiri najbolja para osigurali medalju.

Prvu medalju potvrdila Hana Arapović i to u kombinaciji s Rumunjkom Singeorzan. Djevojke su u četvrtfinalu pobijedile Tokić i Chiriacovu (Slovenija/Moldavija) s 3:1. Nešto kasnije Arapović je isti uspjeh ostvarila i u paru s Portugalcem Tiagom Abiodunom, a za polufinale su pobijedili Rumunje Istratea i Mei Rosu s 3:2. Neizvjesna borba se vodila u četvrtom setu, Hana i Taigo imali su nekoliko vezanih meč-lopti, ali Rumunji su se s(p)retno izvukli. No, u odlučujućem setu Arapović i Abiodun su se rano odvojili i bez većih problema potvrdili polufinale. U polufinalu su izgubili od njemačke kombinacije Verdonschot i Neumann (0:3).

Što se tiče Hane, ona je ovim uspjehom nastavila niz medalja, na prošlom EP-u do 21 godine je osvojila čak tri medalje, zlato u miksu s Ivorom Banom, broncu u singlu i broncu u paru s Njemicom Klee. Također, ona je ostala naša jedina predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji u Bratislavi. U osminu finala se probila s druge pozicije s obzirom na to da je poražena od Francuskinje Guo Zheng.

Treća medalja stigla je u režiji Leona Benka i Ivana Hencla i to nakon što su u četvrtfinalu pobijedili Lama i Sisanovasa (Norveška/Litva) s 3:2. Kod muških u singlu više nemamo predstavnika, posljednji je bio Leon Benko, ali je u drugom krugu natjecanja završio treći u skupini, iza Španjolca Pantoje i Rumunja Ionescua. Pantoja je već ranije iznenađujuće nadigrao Ionescua, koji je 2023. bio trostruki prvak Europe do 19 godina (singl, par i ekipno), a lani je nastupio na Olimpijskim igrama.