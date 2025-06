Hrvatska olimpijka iz 1984. sačuvala punu bocu Coca-Cole s Igara u LA-u: 'To je limitirano izdanje'

Barbara Matić, olimpijska džudaška pobjednica, stavila je svoj potpis na vrlo važan ugovor za Hrvatski olimpijski odbor. Kao dopredsjednica krovne nam sportske kuće, zlatna Barbi sudjelovala je u završnom činu dogovora o suradnji s najstarijim komercijalnim partnerom Olimpijskih igara, a to je Coca-Cola.

- Mi smo uz Olimpijske igre još od 1928. godine, jedan smo od partnera Specijalne olimpijade od 1968., a sport u Hrvatskoj podupiremo i putem Igara mladih – naveo je Vinko Kovačić, Coca-Colin direktor javnih poslova, komunikacija i održivog poslovanja za Adria regiju, Rumunjsku, Bugarsku i Srbiju.

Srbić: Nije mi se posrećilo

A šlagvort ove male poslovne svečanosti bila je jedna neotvorena boca Coca-Cole iz vremena Ljetnih olimpijskih igara iz 1984. održanih u Los Angelesu. Nju je iz svoje trofejne vitrine izvadila streljačica Biserka Vrbek, HOO-ova pravnica, bivša svjetska i europska prvakinja u olimpijskom meču, koja je na tim Igrama osvojila sedmo mjesto u trostavu, nakon čega je svoj suvenirski primjerak najpoznatijeg bezalkoholnog pića na svijetu brižno čuvala.

– To mi je draga uspomena na karijeru kao i nastup na tim Olimpijskim igrama, mojim jedinima, jer sam 1987. postala majka pa se nisam stigla kvalificirati za Seul 1988. Inače, ta boca Coca-Cole iz limitiranog je izdanja, iz redova onih 50 tisuća boca izrađenih samo za sudionike tih Igara.

S obzirom na doprinos ovom poslovnom dogovoru bilo bi sjajno kada bi Coca-Cola pozvala Biserku Vrbek da, sa svojom bocom iz 1984., bude njihov gost i u Los Angelesu 2028. godine. No, to je već pitanje za čelnike te velike svjetske kompanije koja pod ugovorom ima 70-ak sportaša iz cijelog svijeta, među kojima najveći marketinški potencijal imaju nogometaši Lamine Yamal (Barcelona) i Rodrygo (Real).

A svi oni povezani su s Coca-Colom na način koji je pojasnio Vinko Kovačić:

– Svi vidimo pod kolikim su vrhunski sportaši pritiskom koji, uz društvene mreže, eksponencijalno raste. I zato je naš brend Powerade stavio fokus na moć pauze, bilo da je ona u samom treningu ili u karijeri. Svi sportaši koji su pod ugovorom s Poweradeom mogu napraviti pauzu a da se pritom ne brinu hoće li taj ugovor izgubiti, pa čak i ako je u pitanju mentalna pauza, potreba za resetom. Za naše je sportaše to dobro jer imaju osjećaj da im netko čuva leđa.

A takav osjećaj ima upravo Barbara Matić koja je i dalje na pauzi, još je na vagi, bez odluke hoće li nastaviti karijeru ili je okončati.

– Ova Poweradeova kampanja poklopila se s mojim trenutačnim stanjem, a ja se za povratak na svjetsku scenu još nisam odlučila. Počeli smo surađivati prije Olimpijskih igara u Parizu. Ja sam sada u fazi kada čujem glasove koji mi govore da mogu i do Los Angelesa, ali i one koji kazuju "što će ti to više". Dok ne budem s time načisto, neću donositi odluke.

A kada bude donosila odluku bit će to povod da po tom pitanju popriča s psihologicom s kojom je radila od početka pandemije koronavirusa. A s psihologicom, ali dvostruko duže (osam godina) radi i olimpijski gimnastički doprvak iz Tokija Tin Srbić, koji će za sebe reći da je prošao sve na najvišoj mogućoj razini, od olimpijske medalje do pada na glavu u olimpijskom finalu.

– Ne znam u kojem je postotku to utjecalo na moj rezultat, ali jest. Ja sam na kraju shvatio da nijedan od svojih uspjeha nisam postigao kada sam htio biti savršen već kada sam prihvatio situaciju kakva jest i pokušao napraviti najbolje. Na Igrama u Parizu nastupio sam s istom taktikom kao u Tokiju, gdje sam bio srebrni. No, stvar je u tome što sam uoči tokijskog finala imao 50 puta ponovljenu vježbu, a sada tek dvaput i u tom trenu to nisam bio sposoban izvesti ako mi se ne posreći. I nije mi se posrećilo, odletio sam milimetar predaleko i pao.

Pričati o mentalnom zdravlju

I to je nešto, kazat će Tin, na čemu je naučio lekciju i što će nastojati ne ponoviti na idućim natjecanjima, uz podršku prof. dr. Renate Barić, nositeljice Katedre za sportsku psihologiju na zagrebačkom KIF-u.

– Ja sam se znao osjećati grozno ako imam želju propustiti trening, ali sam ga jedan ponedjeljak i propustio da bih do kraja tjedna odradio neke od svojih najboljih treninga. Dobro je da o mentalnom zdravlju sportaša pričaju najveće svjetske zvijezde poput Simone Biles i Michaela Phelpsa. O tome treba otvoreno razgovarati i ništa nije nenormalno. Zapravo, onaj čovjek koji nema psiholoških upitnika, upravo taj nije normalan.