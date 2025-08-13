Cibona u najvećoj krizi ikad? Rozić otkrio šokantne detalje: 'Amerikanci nas odbijaju kad čuju ovo!'

Kontaktirali smo Cibonina sportskog direktora Marina Rozića kako bismo provjerili "prolazno vrijeme" u sastavljanju momčadi u nikad neizvjesnijem kadrovskom ljetu za ovaj klub velikog imena.

Tražimo američka pojačanja

- Nikad u povijesti kluba nije bilo teže sastavljati momčad, to je realno stanje. Ja sam angažiran relativno kasno, trener Rudež još kasnije a hrvatskih igrača na tržištu baš i nema. Trenutno se trudimo oko američkih pojačanja na pozicijama "combo" beka i visokog igrača - ističe Rozić naglašavajući:

- Iznenadio sam se koliko u svim tim razgovorima utječe to što ne igramo ABA ligu. Već smo par puta bili blizu nekih Amerikanaca koji bi, kada bi toga postali svjesni, prestali s nama pričati. Slično je i s hrvatskim igračima.

Štoviše, hrvatski igrači Cibonu napuštaju pa je tako otišao i Ivan Perasović koji se nakon jedne sezone u Litvi i dvije u Zagrebu vratio u svoj matični Split.

- Ivan je imao s nama ugovor na još godinu dana. Pokušao sam sve učiniti da ostane jer to je igrač kojeg sam ja i doveo i za kojeg vjerujem da nije još realizirao svoj puni potencijal. Ivan je sjajan dečko a ako netko takav ne želi biti u našem klubu išli smo na sporazumni raskid ugovora.

Perasovićev odlazak, a i cijela ta situacija, zacijelo znače više minuta i više povjerenja mlađahnom Borni Katanoviću, juniorskom reprezentativcu. U međuvremenu u klub se vratio Matej Rudan, pristupio je i Renato Serdarušić a spominju se još i imena centra Markusa Lončara, krila Ivana Vučića (MVP prvenstva) i šutera Henrika Širka. Klub je pak povukao hazarderski potez i doveo nekad velikog slovenskog talenta Žan Marka Šiška, koji dvije godine nije igrao košarku iz osobnih razloga.

Osim njih, Cibona je nadalje draga kapetanu Krešimiru Radovčić, reprezentativcu, koji će ove jeseni započeti šestu sezonu među "vukovima".

Radovčić kao primjer odanosti

- Zadar ga je zvao no on je odlučio ostai kod nas i zato mu skidam kapu. Moj je dojam da se i na općem klupskom planu stvari popravljaju i da je pred nama sezona stabilizacije. A to će uvelike ovisiti i o tome što će Savez odlučiti po pitanju subvencioniranja klubova koji igraju Fibina natjecanja. Nadam se da su u HKS-u svjesni što Cibona znači za hrvatsku košarku. Isto tako, nadam se da će Grad Zagreb i nadalje imati sluha i da će ovaj klub tretirati kao klub od gradskog značaja. Jer, Cibona je svojevrsna gradska nematerijalna baština - zaključio je Rozić dodavši da je prvi trener Ivan Rudež aktivnosti na terenu već pokrenuo.

Naime, u tijeku je takozvani preliminarni tjedan, u kojem su neki igrači na probi, a one klasične pripreme započet će nadolazećeg ponedjeljka.