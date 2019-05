Hrvatska ne mora brinuti za budućnost, stigli su neki novi klinci: Doris, Bruna, Ivan...

Kada je po hrvatsku ekspediciju sve izgledalo pomalo sumorno, jer je četvero legitimnih kandidata ostalo bez medalja, posljednjeg dana natjecanja na Svjetskom prvenstvu u te-kvon-dou, na medaljaškom postolju pojavili su se neki novi klinci - Doris Pole (preko 73 kg), Ivan Šapina (87 kg) i Bruna Vuletić (62 kg).

Za neke pomalo neočekivano, no za one koji su u njih vjerovali baš i ne, treću i, rekordnu četvrtu, medalju za Hrvatsku osvojilo je dvoje 19-godišnjaka. Najprije Šapina (87 kg), a potom i Vuletić (62 kg).

Nakon što je potkraj prošle godine bio drugi na mlađeseniorskom Prvenstvu Europe (U-21), Šapina je na svom prvom velikom seniorskom natjecanju osvojio odličje.

Bruni Vuletić ovo je bilo drugo Svjetsko prvenstvo, no i bivšoj kadetskoj i juniorskoj prvakinji Europe to je bila prva seniorska medalja.

Sudeći po njihovim izjavama, oboje su veličine svojih dometa svjesni postali tek kada su se popeli na medaljaško postolje i primili svoje, rudarskim radom, zaslužene bronce.

- Tek kada sam se popeo na postolje i primio medalju, tek tada sam dobio pravi osjećaj za to što sam napravio i zato sam sada jako sretan - kazao je Šapina na kojeg se pak nadovezala i Bruna:

- Trenutak na postolju veći je nego onaj trenutak četvrtfinalne pobjede jer tada sam morala ostati smirena s obzirom da me čekao polufinale. No, meni se čini da još nisam svjesna veličine svog dometa. Možda ću to biti kada dođem kući.

Vuletić je tako obranila čast Taekwondo kluba Marjan, našeg najjačeg i najproduktivnijeg kluba koji u zagrebačkom Osvitu polako dobiva ozbiljnu konkurenciju. Uostalom, osvitovci su u Manchesteru osvojili dvije medalje pa Šapina ističe:

- Medalja Kristine Tomić i moja samo su dokaz da se u našem klubu jako dobro radi i da Osvit proizvodi velike borce.

Osvitovaca je na ovom Prvenstvu bilo pet, dva manje nego marjanovaca, a član Osvita je i teškaš Vedran Golec koji je imao peh u ždrijebu. Naime, nakon što je uvjerljivo pobijedio Ukrajinca Shelesta (22:8), Golec je naletio na jučer nezaustavljivog i nepobjedivog Kubanca Albu.

- On je zapravo bio gost u našoj kategoriji, stigao je iz poluteške, ali je radio najbolji te-kvon-do i ja mu nisam uspio parirati. Inače, ovaj put se dogodilo nešto pomalo nevjerojatno a to je da nitko od deset prvorangiranih teškaša nije dospio do polufinala - kazao je Golec.

Premda nije uspjela osvojiti medalju, a izgubila ju je na traumatičan način (zlatni bod), Nikita Glasnović (57 kg) dobila je hvalevrijedno priznanje. Naime, Nikita je izabrana za jednu od četvero sportaša koji će biti članovi Sportske komisije Svjetskog te-kvon-do saveza i koji će djelovati u radu Izvršnog odbora svjetske organizacije ovog sporta.

Što su Bruna Vuletić i Ivan Šapina rekli nakon osvojenih medalja možete pogledati u galeriji na vrhu teksta.