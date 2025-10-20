Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON DUGO VREMENA

Hrvatska ima suca u Ligi prvaka po prvi puta nakon 10 godina

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.10.2025.
u 11:22

Prije nekoliko tjedana sudio je utakmicu drugog kola Europske lige između Celte Vigo i PAOK-a

Igor Pajač ove će srijede suditi utakmicu Lige prvaka u kojoj će se na San Mamesu sučeliti domaći Athletic Bilbao i kazahstanski Qarabag. Bit će to prvi put nakon čak deset godina da će jedan hrvatski sudac dijeliti pravdu u jednoj utakmici najelitinijeg svjetskog klupskog natjecanja.

Posljednji koji je to uspio bio je Ivan Bebek u rujnu 2015. kada je sudio utakmicu madridskog Reala i Šahtara na Santiago Bernabeuu u grupnoj fazi. Kraljevski klub slavio je tada s 4:0, Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu, a Cristiano Ronaldo zabio tri pogotka. Pomoćni sudci tada su mu bili Tomislav Petrović i Miro Grgić, uloga četvrtog sudca pripala je Daliboru Conjaru, a dodatni pomoćnici bili su Domagoj Vučkov i Goran Gabrilo.

Zanimljivo je kako će Bebek sudjelovati i u ovoj utakmici, ali ovoga puta u ulozi VAR sudca. Njegov pomoćnik bit će Švicarac Fedayi San koji će ujedno biti jedini član sudačke postave koji nije iz Hrvatske. Pomoćnici glavnom sudcu bit će Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, a četvrti sudac Zdenko Lovrić.

VEZANI ČLANCI: 

Pajač sudi HNL od 2016., a od 2023. član je prve UEFA-ine sudačke grupe. Prije nekoliko tjedana sudio je utakmicu drugog kola Europske lige između Celte Vigo i PAOK-a, a pomoćnici su mu bili isti i Lovrić je bio četvrti sudac. Jedina promjena u odnosu na tu utakmicu su VAR sudci koji su taba bili Mario Zebec i Ivan Matić. Nedavno je sudio i kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo između Estonije i Moldavije.

Ključne riječi
Liga prvaka Qarabag Athletic Bilbao Igor Pajač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još