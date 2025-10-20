Hrvatska ima suca u Ligi prvaka po prvi puta nakon 10 godina

Igor Pajač ove će srijede suditi utakmicu Lige prvaka u kojoj će se na San Mamesu sučeliti domaći Athletic Bilbao i kazahstanski Qarabag. Bit će to prvi put nakon čak deset godina da će jedan hrvatski sudac dijeliti pravdu u jednoj utakmici najelitinijeg svjetskog klupskog natjecanja.

Posljednji koji je to uspio bio je Ivan Bebek u rujnu 2015. kada je sudio utakmicu madridskog Reala i Šahtara na Santiago Bernabeuu u grupnoj fazi. Kraljevski klub slavio je tada s 4:0, Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu, a Cristiano Ronaldo zabio tri pogotka. Pomoćni sudci tada su mu bili Tomislav Petrović i Miro Grgić, uloga četvrtog sudca pripala je Daliboru Conjaru, a dodatni pomoćnici bili su Domagoj Vučkov i Goran Gabrilo.

Zanimljivo je kako će Bebek sudjelovati i u ovoj utakmici, ali ovoga puta u ulozi VAR sudca. Njegov pomoćnik bit će Švicarac Fedayi San koji će ujedno biti jedini član sudačke postave koji nije iz Hrvatske. Pomoćnici glavnom sudcu bit će Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, a četvrti sudac Zdenko Lovrić.

Pajač sudi HNL od 2016., a od 2023. član je prve UEFA-ine sudačke grupe. Prije nekoliko tjedana sudio je utakmicu drugog kola Europske lige između Celte Vigo i PAOK-a, a pomoćnici su mu bili isti i Lovrić je bio četvrti sudac. Jedina promjena u odnosu na tu utakmicu su VAR sudci koji su taba bili Mario Zebec i Ivan Matić. Nedavno je sudio i kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo između Estonije i Moldavije.