Hrvatska ima novu medalju, Damir Martin osvojio broncu nakon nevjerojatne završnice!

Hrvatski veslač Damir Martin osvojio je treće mjesto u finalu samca na Olimpijskim igrama u Tokiju i tako stigao do brončane medalje.

- Uh, Isuse Bože. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ne znam otkud početi. Ujutro sam se probudio i vidio puno poruka. Hvala svima na podršci, ovo je za sve vas, a najviše za moju obitelj i trenera. Ne mogu doći do zraka... Hvala svima koji su me pratili, hvala medijima koji su bili uz mene i podupirali me kad nisam bio ni blizu vrha - rekao je emotivni Damir Martin za HTV.

Zlato je osvojio Grk Stefanos Ntouskos, a srebro Norvežanin Kjetil Borch.

- Spreman sam kao zmaj - kazao je Martin nakon plasmana u finale, a sada je to i pokazao. Naš veslač odlično je taktički odveslao finale, na polovici utrke je zaostajao oko dvije sekunde za vodećim trojcem, uz Ntouskosa i Borcha u vrhu je bio i Danac Sverri Nielsen, a slična je situacija bila i 500 metara prije cilja. No, u samoj završnici je Danac je počeo posustajati, a Martin je pojačao te je ciljem prošao 15 sekundi prije za još jednu veliku medalju.

Nastavio je tako sjajnu seriju i stigao do treće olimpijske medalje nakon što je u Rio de Janeiru 2016. godine u samcu osvojio srebro, dok je 2012. u Londonu osvojio srebro u četvercu na pariće. Usto ima i dva naslova svjetskog prvaka iz četverca na pariće (2010, 2013) te dva europska zlata u samcu (2015, 2016).

Ovim uspjehom Martin je upotpunio odličan nastup za hrvatsko veslanje u Tokiju. Ranije su braća Valent i Martin Sinković osvojili naslov olimpijskih pobjednika u dvojcu. Treća je to olimpijska medalja za braću Sinković i to u trećoj različitoj disciplini, 2012. su u Londonu osvojili srebro u četvercu na pariće, a tada je s njima u čamcu bio i Martin, a 2016. u Londonu zlato u dvojcu na pariće.

Osim uspjeha u veslanju, Hrvatska je na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila zlato (Matea Jelić) i broncu (Toni Kanaet) u tekvondou. Zlatom i srebrom ćemo se okititi u konkurenciji muških parova u tenisu budući da Marin Čilić i Ivan Dodig igraju hrvatski finale protiv Mate Pavića i Nikole Mektića. Taj je susret na rasporedu danas u devet sati po našem vremenu.

>> Pogledajte: Zlatnu i brončanu medalju naši Matea i Toni proslavili su uz šampanjac i tortu!