VIDEO Što se to događa u New Yorku? Pojavio se niz misterioznih incidenata, uključila se i policija

Niz misterioznih incidenata u New Yorku privukao je pozornost javnosti, ali i policije. Naime, pojavilo se nekoliko snimaka na kojima se vidi kako skupina muškaraca izlazi iz kanalizacijskih odvoda u različitim četvrtima Brooklyna. Za sada nije bilo uhićenja povezanih s ovim navodnim slučajevima neovlaštenog ulaska, no policija ističe kako nema prijetnje za javnost.

Policija istražuje teoriju prema kojoj skupina pretražuje sustav u potrazi za vrijednim predmetima koji dospijevaju u kanalizaciju, rekao je za NBC News visoki dužnosnik. "Kako bi se uvjerila da ne postoji prijetnja za javnost, Policijska uprava New Yorka (NYPD) poslala je svoje posebno obučene pripadnike Jedinice za hitne intervencije u kanalizacijski sustav kako bi provjerili jesu li te osobe iza sebe ostavile nešto sumnjivo ili opasno – ništa nije pronađeno. Gradski Odjel za zaštitu okoliša, koji upravlja sustavom, također je proveo pregled i, prema svemu sudeći, nije utvrdio nikakvu štetu na opremi kanalizacijskog sustava“, dodao je dužnosnik.

I just received exclusive video of the incident that occurred on McDonald Avenue and Avenue S in Brooklyn New York.



It appears about 10 unknown individuals opened up a manhole in Brooklyn NY and went into the manhole.



It appears they stayed down there for about 2 hours.



One… https://t.co/JOA8vqzKFM pic.twitter.com/cAcnGhyyEN — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

Na jednoj snimci vidi se kako muškarac usred noći podiže poklopac šahta, a potom skupina ulazi unutra. Na drugoj snimci, muškarac iznutra otvara poklopac šahta i izlazi na prometnu ulicu. Nakon njega iz šahta izlazi još nekoliko osoba, od kojih najmanje troje nosi lopate. Uz to, imali su i svjetiljke.

"Ulazak u kanalizacijski sustav je nezakonit i iznimno opasan. Kanalizacija može sadržavati brojne opasnosti, uključujući štetne i potencijalno smrtonosne plinove, nestabilne površine, rizik od poplava i skučen prostor. Zbog toga građani nikada ne bi smjeli ulaziti", upozorio je glasnogovornik gradskog Odjela za zaštitu okoliša. "Moramo saznati tko su i što su radili. Mogli bi stradati od strujnog udara, mogli bi izgubiti svijest, dolje postoje plinske instalacije, a postoje i električni vodovi", naveo je John Monaghan, analitičar i umirovljeni kapetan NYPD-a, za NBC.

A group of people was seen disappearing into the night after gaining access to a manhole in NYC.



Details: https://t.co/C5sWoSOrcW pic.twitter.com/45c8QJPoA3 — PIX11 News (@PIX11News) June 2, 2026

Williamsburg Brooklyn NY.



It appears 6 or 7 more individuals was spotted coming out of a different manhole . It appears the men all had tools on them as well .



We have a real problem on our hands. pic.twitter.com/TTmvTaBgT8 — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 31, 2026