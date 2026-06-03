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POKRENUTA ISTRAGA

VIDEO Što se to događa u New Yorku? Pojavio se niz misterioznih incidenata, uključila se i policija

Vehicles travel along the Brooklyn-Queens Expressway with the skyline in the background at dusk in Brooklyn, New York
Foto: ED OU/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
03.06.2026.
u 07:34

"Kanalizacija može sadržavati brojne opasnosti, uključujući štetne i potencijalno smrtonosne plinove, nestabilne površine, rizik od poplava i skučen prostor", upozorio je glasnogovornik gradskog Odjela za zaštitu okoliša

Niz misterioznih incidenata u New Yorku privukao je pozornost javnosti, ali i policije. Naime, pojavilo se nekoliko snimaka na kojima se vidi kako skupina muškaraca izlazi iz kanalizacijskih odvoda u različitim četvrtima Brooklyna. Za sada nije bilo uhićenja povezanih s ovim navodnim slučajevima neovlaštenog ulaska, no policija ističe kako nema prijetnje za javnost.

Policija istražuje teoriju prema kojoj skupina pretražuje sustav u potrazi za vrijednim predmetima koji dospijevaju u kanalizaciju, rekao je za NBC News visoki dužnosnik. "Kako bi se uvjerila da ne postoji prijetnja za javnost, Policijska uprava New Yorka (NYPD) poslala je svoje posebno obučene pripadnike Jedinice za hitne intervencije u kanalizacijski sustav kako bi provjerili jesu li te osobe iza sebe ostavile nešto sumnjivo ili opasno – ništa nije pronađeno. Gradski Odjel za zaštitu okoliša, koji upravlja sustavom, također je proveo pregled i, prema svemu sudeći, nije utvrdio nikakvu štetu na opremi kanalizacijskog sustava“, dodao je dužnosnik.

Na jednoj snimci vidi se kako muškarac usred noći podiže poklopac šahta, a potom skupina ulazi unutra. Na drugoj snimci, muškarac iznutra otvara poklopac šahta i izlazi na prometnu ulicu. Nakon njega iz šahta izlazi još nekoliko osoba, od kojih najmanje troje nosi lopate. Uz to, imali su i svjetiljke.

"Ulazak u kanalizacijski sustav je nezakonit i iznimno opasan. Kanalizacija može sadržavati brojne opasnosti, uključujući štetne i potencijalno smrtonosne plinove, nestabilne površine, rizik od poplava i skučen prostor. Zbog toga građani nikada ne bi smjeli ulaziti", upozorio je glasnogovornik gradskog Odjela za zaštitu okoliša. "Moramo saznati tko su i što su radili. Mogli bi stradati od strujnog udara, mogli bi izgubiti svijest, dolje postoje plinske instalacije, a postoje i električni vodovi", naveo je John Monaghan, analitičar i umirovljeni kapetan NYPD-a, za NBC.
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Ključne riječi
kanalizacija šaht SAD New York

Komentara 6

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MA
marcellus
08:34 03.06.2026.

Treba poslat Batmana, vjerojatno Pingvin opet nešto sprema u kanalizaciji, a možda i Bane

PR
Predaror
07:48 03.06.2026.

Priprema , priprema. a kad bude nešto opljaćkano , čudit će se ko....pura dreku....

Avatar davos24
davos24
08:21 03.06.2026.

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