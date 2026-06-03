Bit će zvijezda SP-u, igrao je u zagrebačkom Trnju, a doveo ga je nesuđeni predsjednika Republike Hrvatske

Ovo je zaista nevjerojatno: kanadski nogometaš Promise David (24), koji će ovog ljeta za Kanadu igrati na Svjetskom prvenstvu, od 2019. do 2021. godine bio je nogometaš zagrebačkog Trnja! I nijedan klub višega ranga u Zagrebu, pa i šire, nije tada uočio kakav se dragulj krije u ovome rasnome centarforu visokom 195 centimetara, koji igra za belgijski Union St. Gilloise. Naime, danas David prema Transfermarktu vrijedi čak 17 milijuna eura, s potencijalom rasta tržišne vrijednosti, budući da će mladić imati važnu ulogu u kanadskoj reprezentaciji na SP-u.

Promise David, punim imenom Oluwatobi Emmanuel David Akinpelu, rođen je 3. srpnja 2001., a u listopadu 2019. pristupio je Trnju, tada trećeligašu. Kako je on uopće došao do Trnja, kako se ondje snašao i zašto je otišao, pitali smo predsjednika Trnja Jakova Sivrića. A on nas je najprije uputio na NK Hrvatski dragovoljac, u kojemu je Promise počeo svoju avanturu u Hrvatskoj. Sve nam je pojasnio voditelj Dragovoljčeve škole nogometa Dinko Turkalj.

- NK Hrvatski dragovoljac te 2019. godine organizirao je nogometni kamp u Torontu. Na njega smo išli predsjednik Niko Tokić, nekad kandidat za predsjednika RH, treneri Duspara i Trivunov i i ja. Tamo smo za naš klub odabrali dvojicu igrača; Promisea Davida i Kylea Romića, obojicu 2001. godište. Promise se kod nas nije iskazao, jednostavno nije bio dovoljno kvalitetan, pa je prešao u Trnje, dok je Romić otišao u Inter iz Zaprešića. Romić je bio bolji od Promisea, ali se ubrzo bio vratio u Kanadu i ne znam igra li još negdje - kazao nam je Turkalj.

- Promise, zvali smo ga Tobi, kod nas se bio dobro snašao, zaista je bio iskočio svojim talentom. Bio je naš junior, gdje ga je vodio trener Rajko Vidović, a nakon što je bio priključen prvoj momčadi, bio je malo ljutit na trenera Denisa Bezera – kaže Sivrić.

Je li Promise zbog Bezera napustio Trnje?

– Ne, nije zbog njega otišao, jer Bezer je bio dobar trener u Trnju. Tobi bi za nas sigurno nastavio igrati, ali je u doba pandemije koronavirusa otišao iz Zagreba i više se nije vratio. Mi smo ga zaista forsirali, trener juniora Rajko Vidović ga je volio. Zvali smo Tobija zvali da se vrati, no on nam se zahvalio jer je već bio u kontaktu s drugim klubom – dodaje predsjednik Sivrić.

U jednom od svojih medijskih nastupa David se bio požalio kako je u Trnju bio izložen rasizmu od svoga trenera.

– To apsolutno nije istina. Mi smo oduvijek imali tamnopute nogometaše, i nikada se nitko nije žalio na rasizam, jer toga naprosto nije bilo – kategorički tvrdi Sivrić.

Potražili smo stoga i Promiseova trenera Denisa Bezera. On ima objašnjenje zašto Tobiju nije davao puno prostora.

– Da, Promise kod mene nije igrao. Zašto? Čujte, taj dečko je došao u prvu momčad s 18 godina, a meni se iz Austrije, gdje je igrao deset godina, bio vratio napadač Marko Guja. Budući da sam se tada bio borio za prvo mjesto, logično je bilo da u momčad stavljam iskusnoga Guju – kazao nam je Bezer.

Je li Promise David bio izložen rasizmu?

– Ma kakav rasizam, majko moja!? Pa ja sam sad u HAŠK-u imao dvojicu tamnoputih igrača i nikakvih problema nisu imali. Dajte, molim vas... – otklanja Bezer svaku pomisao na nedolično ponašanje.

Rajko Vidović, koji sjajno vodi Kustošiju, savršeno se sjeća Promisea iz juniora Trnja.

– Da, ja sam ga iz juniora bio povukao u prvu momčad. Meni je Promise ostavljao dobar dojam, bio mi je zanimljiv, i evo, izrastao je u klasnog igrača. Drago mi je da sam i ja tome malo pridonio stavivši ga na "kartu" – kazao nam je Rajko Vidović, te nastavio:

– Svaki od nas trenera ima neku svoju viziju; nekome neki igrač odgovara, nekome ne. Taj je dečko pošteno radio, ostavljao je dobar dojam na treningu, i on je moje povjerenje opravdao kad god je dobio priliku. Drago mi je da se i on nas sjeti – priča Vidović.

Kako to da nitko od većih klubova nije primijetio Promisea?

– Eh, da se možda da se malo bolje skautiralo. Istina, Promise je meni tada bio zanimljiv za treću ligu, ali opet moglo ga se malo bolje popratiti. Tada se nije toliko skautiralo trećeligaške igrače, kao što to sada radi Andy Bara. Da me barem netko pitao za njega... - dodao je Vidović.

Zanimljivo, uoči početka SP-a, bivši kandidat za predsjednika RH, Niko Tokić Kartelo, na svojemu profilu na Facebooku posvetio je objavu zvijezdi kanadske reprezentacije.

- Godine 2019. doveo sam iz Kanade jednog 18-godišnjaka za kojeg tada gotovo nitko nije čuo. Mnogi su mi govorili: “Ma u Kanadi se igra samo hokej.” Ja sam vidio nešto drugo – talent, karakter i glad za uspjehom.

Danas je Promise David jedan od najboljih napadača belgijske lige, reprezentativac Kanade i uskoro će nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Tada je bio mladić na početku svog puta, a danas je primjer kako se rad, disciplina i vjera u sebe uvijek isplate. Čestitam ti, Promise! Želim ti puno zdravlja, uspjeha i golova na Svjetskom prvenstvu. Neka ovo bude tek početak jedne velike nogometne priče – napisao je Niko Tokić Kartelo.

Arhiva HNS-a otkriva kako je Promise David debitirao za prvu momčad Trnja 3. studenog 2019. – dakle s 18 godina – kod trenera Milivoja Bračuna, u utakmici Trnje – Lučko 0:1. U toj sezoni paralelno je nastupao i za juniore gdje ga je vodio Rajko Vidović. Ukupno ima pet nastupa za seniore i 15 nastupa za juniore. Za seniore je postigao jedan pogodak, za juniore čak 16, od toga dva hat-tricka; protiv Ponikva i Zagreba, a s dva pogotka srušio je i juniore Dinama u Maksimiru (2:1). Promise David posljednji put za Trnje nastupio je 22. studenog 2020. protiv Zagorca u Krapini.

David je u travnju 2021. prešao u američki klub Tulsu, potom je od siječnja 2022. do veljače 2023. bio u malteškim klubovima La Valletti i Sirensu, zatim je godinu i pol proveo u estonskom Kaljuu, a Union ga je u ljeto 2024. kupio za 400 tisuća eura.