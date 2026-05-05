HRVATSKA - ENGLESKA Vatreni derbi na startu Mundijala za Dalićeve dečke

Kada se 17. lipnja 2026. godine u 22 sata po hrvatskom vremenu zakotrlja lopta na velebnom AT&T stadionu u Dallasu, oči svjetske javnosti bit će uperene u okršaj Hrvatske i Engleske. Ždrijeb je odlučio da hrvatska nogometna reprezentacija natjecanje u skupini L na Svjetskom prvenstvu 2026. započne dvobojem koji je po svemu potencijalno finale prije finala i jedna od najiščekivanijih utakmica cijele prve faze turnira. Za izabranike Zlatka Dalića, sraz s Englezima nije samo prilika za pobjednički ulazak u Mundijal, već i povratak na mjesto sjećanja, u okršaj koji budi uspomene na polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Taj dvoboj predstavlja sudar dvaju svjetova: s jedne strane prekaljena i taktički besprijekorna Hrvatska, a s druge moćna i okomita Engleska, gladna iskupljenja i dokazivanja da je konačno došlo njihovo vrijeme.

Sjećanja na tu moskovsku noć 11. srpnja 2018. i dalje su živa. Engleska je tada, nošena euforijom nacije koja je pjevala "It's coming home", povela već u petoj minuti fantastičnim pogotkom Kierana Trippiera iz slobodnog udarca. Činilo se da je san Vatrenih o finalu srušen na samom početku. Ipak, Hrvatska je još jednom pokazala nevjerojatan karakter koji ju je krasio tijekom cijelog turnira. U 68. minuti, Ivan Perišić akrobatskim je potezom izjednačio rezultat, a pobjednika je odlučio trenutak inspiracije Marija Mandžukića u 109. minuti produžetaka, gurnuvši Hrvatsku u povijesno finale. Bila je to pobjeda koja je simbolizirala mentalnu snagu, prkos i nevjerojatnu volju jedne generacije koja je odbila pasti i nakon treće uzastopne utakmice s produžecima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osam godina kasnije, na scenu stupaju neki novi, ali i neki dobro poznati akteri. Hrvatsku i dalje s klupe vodi Zlatko Dalić, arhitekt najvećih uspjeha, dok na terenu konce vuče vječni Luka Modrić. Kapetan će na ovom prvenstvu imati 40 godina i ovo će mu, po svim najavama, biti posljednji ples na velikoj pozornici. Uz njega su i dalje veterani poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića, no snaga Hrvatske leži i u novoj generaciji koju predvodi Joško Gvardiol, jedan od najboljih svjetskih braniča. Iako na papiru možda nema snagu kao neke druge reprezentacije, Hrvatska je na posljednja dva Mundijala osvojila srebro i broncu, dokazavši da je momčadski duh često važniji od individualne kvalitete.

S druge strane, Engleska u Ameriku dolazi s imperativom. Prema kladionicama i analizama, momčad pod vodstvom Thomasa Tuchela ima status favorita s oko 55 posto šansi za pobjedu u ovom dvoboju, što je odraz superiorne širine igračkog kadra. Njihova igra temelji se na ritmu, okomitosti i dubini koju im donose zvijezde iz najvećih europskih klubova. Ovo je za njih više od utakmice za bodove; to je prilika za osvetu i skidanje "kompleksa" zvanog Hrvatska. Analitičari ovaj dvoboj opisuju kao sudar iskustva i karaktera protiv sirove snage i talenta, gdje bi ishod mogle odlučiti taktičke finese u veznom redu i male pogreške koje se na ovoj razini skupo plaćaju.

Problemi s ozljedama i put kroz skupinu

Dodatnu dozu neizvjesnosti uoči utakmice unose i problemi s ozljedama koji muče obje momčadi, ali čini se, nešto više hrvatski tabor. Kapetan Luka Modrić je nedavno morao na operaciju jagodične kosti, i iako su prognoze optimistične, njegov nastup pod laganim je upitnikom. Istovremeno, Joško Gvardiol se oporavlja od loma potkoljenice i očekuje se da će biti spreman, ali pitanje je u kakvoj će formi dočekati otvaranje prvenstva. Izostanci Vuškovića, Fruka i Pašalića dodatno su suzili Dalićev izbor. Ni Englezi nisu bez briga, no njihov širi kadar lakše može nadomjestiti eventualne izostanke.

Nakon spektakla u Dallasu, Hrvatsku očekuje nastavak natjecanja u skupini L protiv protivnika s kojima se nikada u povijesti nije susrela. Prvo će 23. lipnja u Torontu snage odmjeriti s Panamom, a grupnu fazu zaključit će 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane. U novom formatu Svjetskog prvenstva s 48 momčadi, u nokaut fazu prolaze prve dvije reprezentacije iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih, što daje dodatnu težinu svakom bodu. Upravo zato, pozitivan rezultat protiv Engleske na otvaranju bio bi ogroman korak prema osmini finala i dao bi potreban mir Dalićevoj momčadi za nastavak turnira.

Gdje se igra, tko prenosi?

Utakmica se igra 17. lipnja 2026. u 22 sata po hrvatskom vremenu, na stadionu AT&T u Dallasu. Prijenos će biti na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV2).