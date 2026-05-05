Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBRAČUN U DALLASU

HRVATSKA - ENGLESKA Vatreni derbi na startu Mundijala za Dalićeve dečke

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
05.05.2026.
u 09:02

Hrvatska nogometna reprezentacija svoj će put na Svjetskom prvenstvu 2026. godine započeti istinskim klasikom protiv Engleske. Utakmica koja je puno više od borbe za prve bodove, ona je sudar nogometnih filozofija i sjećanje na jednu od najblistavijih noći u povijesti hrvatskog sporta

Kada se 17. lipnja 2026. godine u 22 sata po hrvatskom vremenu zakotrlja lopta na velebnom AT&T stadionu u Dallasu, oči svjetske javnosti bit će uperene u okršaj Hrvatske i Engleske. Ždrijeb je odlučio da hrvatska nogometna reprezentacija natjecanje u skupini L na Svjetskom prvenstvu 2026. započne dvobojem koji je po svemu potencijalno finale prije finala i jedna od najiščekivanijih utakmica cijele prve faze turnira. Za izabranike Zlatka Dalića, sraz s Englezima nije samo prilika za pobjednički ulazak u Mundijal, već i povratak na mjesto sjećanja, u okršaj koji budi uspomene na polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Taj dvoboj predstavlja sudar dvaju svjetova: s jedne strane prekaljena i taktički besprijekorna Hrvatska, a s druge moćna i okomita Engleska, gladna iskupljenja i dokazivanja da je konačno došlo njihovo vrijeme.

Sjećanja na tu moskovsku noć 11. srpnja 2018. i dalje su živa. Engleska je tada, nošena euforijom nacije koja je pjevala "It's coming home", povela već u petoj minuti fantastičnim pogotkom Kierana Trippiera iz slobodnog udarca. Činilo se da je san Vatrenih o finalu srušen na samom početku. Ipak, Hrvatska je još jednom pokazala nevjerojatan karakter koji ju je krasio tijekom cijelog turnira. U 68. minuti, Ivan Perišić akrobatskim je potezom izjednačio rezultat, a pobjednika je odlučio trenutak inspiracije Marija Mandžukića u 109. minuti produžetaka, gurnuvši Hrvatsku u povijesno finale. Bila je to pobjeda koja je simbolizirala mentalnu snagu, prkos i nevjerojatnu volju jedne generacije koja je odbila pasti i nakon treće uzastopne utakmice s produžecima.

ARHIVA - 2021. Mario Mandžukić objavio kraj karijere
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osam godina kasnije, na scenu stupaju neki novi, ali i neki dobro poznati akteri. Hrvatsku i dalje s klupe vodi Zlatko Dalić, arhitekt najvećih uspjeha, dok na terenu konce vuče vječni Luka Modrić. Kapetan će na ovom prvenstvu imati 40 godina i ovo će mu, po svim najavama, biti posljednji ples na velikoj pozornici. Uz njega su i dalje veterani poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića, no snaga Hrvatske leži i u novoj generaciji koju predvodi Joško Gvardiol, jedan od najboljih svjetskih braniča. Iako na papiru možda nema snagu kao neke druge reprezentacije, Hrvatska je na posljednja dva Mundijala osvojila srebro i broncu, dokazavši da je momčadski duh često važniji od individualne kvalitete.

S druge strane, Engleska u Ameriku dolazi s imperativom. Prema kladionicama i analizama, momčad pod vodstvom Thomasa Tuchela ima status favorita s oko 55 posto šansi za pobjedu u ovom dvoboju, što je odraz superiorne širine igračkog kadra. Njihova igra temelji se na ritmu, okomitosti i dubini koju im donose zvijezde iz najvećih europskih klubova. Ovo je za njih više od utakmice za bodove; to je prilika za osvetu i skidanje "kompleksa" zvanog Hrvatska. Analitičari ovaj dvoboj opisuju kao sudar iskustva i karaktera protiv sirove snage i talenta, gdje bi ishod mogle odlučiti taktičke finese u veznom redu i male pogreške koje se na ovoj razini skupo plaćaju.

Problemi s ozljedama i put kroz skupinu

Dodatnu dozu neizvjesnosti uoči utakmice unose i problemi s ozljedama koji muče obje momčadi, ali čini se, nešto više hrvatski tabor. Kapetan Luka Modrić je nedavno morao na operaciju jagodične kosti, i iako su prognoze optimistične, njegov nastup pod laganim je upitnikom. Istovremeno, Joško Gvardiol se oporavlja od loma potkoljenice i očekuje se da će biti spreman, ali pitanje je u kakvoj će formi dočekati otvaranje prvenstva. Izostanci Vuškovića, Fruka i Pašalića dodatno su suzili Dalićev izbor. Ni Englezi nisu bez briga, no njihov širi kadar lakše može nadomjestiti eventualne izostanke.

Nakon spektakla u Dallasu, Hrvatsku očekuje nastavak natjecanja u skupini L protiv protivnika s kojima se nikada u povijesti nije susrela. Prvo će 23. lipnja u Torontu snage odmjeriti s Panamom, a grupnu fazu zaključit će 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane. U novom formatu Svjetskog prvenstva s 48 momčadi, u nokaut fazu prolaze prve dvije reprezentacije iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih, što daje dodatnu težinu svakom bodu. Upravo zato, pozitivan rezultat protiv Engleske na otvaranju bio bi ogroman korak prema osmini finala i dao bi potreban mir Dalićevoj momčadi za nastavak turnira.

Gdje se igra, tko prenosi?

Utakmica se igra 17. lipnja 2026. u 22 sata po hrvatskom vremenu, na stadionu AT&T u Dallasu. Prijenos će biti na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV2).

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Engleska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!