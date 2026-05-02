Znate li za koga će Papa navijati na Svjetskom prvenstvu? Rastužio ga je nedavni krah favorita u Zenici

Papa Lav XIV, rođen u Chicagu, pravog imena Robert Francis Prevost, ušao je u povijest u svibnju prošle godine kada su katolički kardinali prekinuli tradiciju i izabrali ga za prvog američkog papu. Međutim, on zapravo ima dvojno državljanstvo, Sjedinjenih Država i Perua, gdje je prvo služio kao misionar, a zatim kao biskup, što ga čini prvim papom iz te dvije zemlje.

Upitan o svojoj odanosti objema zemljama u intervjuu prošlog rujna, papa, koji se nedavno našao u javnom sukobu s Donaldom Trumpom oko rata u Iranu, otkrio je da u scenariju utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva ne bi navijao za SAD.

„Scenarij: Sjedinjene Države igraju protiv Perua na Svjetskom prvenstvu, za koga navijate?“ upitan je papa Lav tijekom intervjua za Crux Now Media. Oklijevao je prije nego što je odgovorio: „Dobro pitanje, vjerojatno Peru.“

„Samo zbog emocionalnih veza, ako hoćete“, dodao je. Papa je otkrio da također podržava Italiju, koja se na dramatičan način nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.

- Također sam veliki obožavatelj Italije. Na razini Svjetskog prvenstva uglavnom bih pratio tri reprezentacije. Spomenuli ste dvije, a Italija bi bila treća - objasnio je.

Papini komentari nedavno su se ponovno pojavili na internetu jer je do Svjetskog prvenstva, koje se ove godine održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, nešto više od mjesec dana. U odjeljku za komentare jednog isječka iz intervjua, koji je na X-u pregledan gotovo 900 tisuća puta, Trumpovi pristaše su kipjeli od bijesa.

Ni Italija ni Peru nisu se kvalificirali za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. Iako nije sigurno za koga će papa sada navijati, tijekom intervjua je objasnio da i dalje ima snažnu vezu sa SAD-om.

- Očito sam Amerikanac i jako se osjećam kao Amerikanac. Ali također jako volim Peru, peruanski narod, i to je dio mene. Polovicu svog svećeničkog života proveo sam u Peruu - dodao je.