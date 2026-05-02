Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Vatikanski dribling

Znate li za koga će Papa navijati na Svjetskom prvenstvu? Rastužio ga je nedavni krah favorita u Zenici

Papa Lav XIV. razgovarao s novinarima tijekom leta iz Malaba prema Rimu
VATICAN MEDIA / ipa-agency.net
Autor
Željko Janković
02.05.2026.
u 22:47

Upitan o svojoj odanosti objema zemljama u intervjuu prošlog rujna, papa, koji se nedavno našao u javnom sukobu s Donaldom Trumpom oko rata u Iranu, otkrio je da u scenariju utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva ne bi navijao za SAD...

Papa Lav XIV, rođen u Chicagu, pravog imena Robert Francis Prevost, ušao je u povijest u svibnju prošle godine kada su katolički kardinali prekinuli tradiciju i izabrali ga za prvog američkog papu. Međutim, on zapravo ima dvojno državljanstvo, Sjedinjenih Država i Perua, gdje je prvo služio kao misionar, a zatim kao biskup, što ga čini prvim papom iz te dvije zemlje.

Upitan o svojoj odanosti objema zemljama u intervjuu prošlog rujna, papa, koji se nedavno našao u javnom sukobu s Donaldom Trumpom oko rata u Iranu, otkrio je da u scenariju utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva ne bi navijao za SAD.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

„Scenarij: Sjedinjene Države igraju protiv Perua na Svjetskom prvenstvu, za koga navijate?“ upitan je papa Lav tijekom intervjua za Crux Now Media. Oklijevao je prije nego što je odgovorio: „Dobro pitanje, vjerojatno Peru.“

„Samo zbog emocionalnih veza, ako hoćete“, dodao je. Papa je otkrio da također podržava Italiju, koja se na dramatičan način nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.

- Također sam veliki obožavatelj Italije. Na razini Svjetskog prvenstva uglavnom bih pratio tri reprezentacije. Spomenuli ste dvije, a Italija bi bila treća - objasnio je.

Papini komentari nedavno su se ponovno pojavili na internetu jer je do Svjetskog prvenstva, koje se ove godine održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, nešto više od mjesec dana. U odjeljku za komentare jednog isječka iz intervjua, koji je na X-u pregledan gotovo 900 tisuća puta, Trumpovi pristaše su kipjeli od bijesa.

Ni Italija ni Peru nisu se kvalificirali za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. Iako nije sigurno za koga će papa  sada navijati, tijekom intervjua je objasnio da i dalje ima snažnu vezu sa SAD-om.

- Očito sam Amerikanac i jako se osjećam kao Amerikanac. Ali također jako volim Peru, peruanski narod, i to je dio mene. Polovicu svog svećeničkog života proveo sam u Peruu - dodao je.

Ključne riječi
Trump navijač svjetsko prvenstvo papa Lav XIV.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!