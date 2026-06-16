VIDEO Pogledajte žestok sukob alžirskih i argentinskih navijača u sred New Yorka

Argentina i Alžir odigrat će večeras u 3:00 po srednjoeuropskom vremenu svoju prvu utakmicu na tekućem Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Utakmica će se odigrati na Arrowhead stadionu u Kansas Cityju, a ono što je prije same utakmice privuklo pozornost, je fizički sukob navijača ovih dviju reprezentacija, koji se dogodio nekada danas na Times Squareu, u New Yorku.
Naime, na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi žestoka tučnjava, no iz nje nije jasno što je prethodilo ovakvim događajima.
Argelinos e Argentinos saindo na porrada no meio da Time Square— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 16, 2026
ISSO É COPA DO MUNDO!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/tDFTTexDiX
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