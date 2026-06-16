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RUŽNE SCENE

VIDEO Pogledajte žestok sukob alžirskih i argentinskih navijača u sred New Yorka

FIFA World Cup 2026 - Argentina Fans gather in Times Square, New York
CAROLINA HERRERA/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
16.06.2026.
u 19:15

Naime, na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi žestoka tučnjava, no iz nje nije jasno što je prethodilo ovakvim događajima

Argentina i Alžir odigrat će večeras u 3:00 po srednjoeuropskom vremenu svoju prvu utakmicu na tekućem Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Utakmica će se odigrati na Arrowhead stadionu u Kansas Cityju, a ono što je prije same utakmice privuklo pozornost, je fizički sukob navijača ovih dviju reprezentacija, koji se dogodio nekada danas na Times Squareu, u New Yorku.

Naime, na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi žestoka tučnjava, no iz nje nije jasno što je prethodilo ovakvim događajima.

Ključne riječi
SP 2026.

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