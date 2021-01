Doktori joj branili da igra, sad je izbacila Hrvaticu, a nema čak pet prstiju

Francesca Jones (20) je britanska tenisačica koja boluje od rijetkog sindroma zvanog ektrodaktilija-ektodermalna displazija (EEC), odnosno rascjep prstiju pobijedila (7:6(7), 2:6, 6:1) je našu tenisačicu Janu Fett (209. WTA) i došla na korak od glavnog ždrijeba na Australian Openu.

Fett (WTA-209.) je izgubila u 2. kolu protiv Britanke Francesce Jones (WTA - 241.) s 6:7 (7), 6:2, 1:6 nakon dva pol sata igre. Vrbovčanka je u prvom setu vodila s 3-1, potom spasila tri set-lopte, ali ne i četvrtu, a nakon bolje igre u drugom setu, u odlučujućem, trećem je nakon 1-1 izgubila pet gemova zaredom i meč.

Ništa tu ne bi bilo neobično da se ne radi o djevojci kojoj su svi govorili da nema šanse da igra tenis! Jones je rođena s po četiri prsta na rukama, a na stopalima obiju nogu ima ukupno samo sedam prstiju.

Njeni prsti su na rođenju bili isprepletani, pa je morala proći kroz brojne operacije kako bi mogla normalno živjeti. Doktori su joj savjetovali da zbog hendikepa koji ima zaboravi na sport, međutim, Francesca ih nije poslušala... Nije željela odustati od svojih snova, borila se kao lavica i uspjela.

Osim toga, ne samo da ima manje prstiju na ruci, već je i njena desna šaka znatno manja. Međutim, to je ne sprječava da čvrsto drži reket i snažno udara lopticu.

- Ljudi kažu da ne mogu pravilno uhvatiti reket, mnogi su me kritizirali, ali to me je samo motiviralo. Istina, nekad mi se slomi nokat jer moram čvrsto držati reket i ravnoteža mi je boljka jer na desnoj nozi, koja mi je dominantna, imam samo tri prsta - kaže Jones.

Francesca je imala devet godina kada se preselila u Barcelonu, a tenis je počela da igra u akademiji Andyja Murraya i Rafaela Nadala. Trenutno je 241. na WTA listi.