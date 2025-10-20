Hrvati otišli u Švedsku pa ostali šokirani: Pazite koliko koštaju pivo, kava i pizza!

Nogometaši Dinama u četvrtak 23. listopada (21 sat) nastavljaju svoj put u Europskoj ligi. Plave u 3. kolu čeka gostovanje kod švedskog Malmöa, a na sjeveru Europe imat će jaku podršku s tribina. Prvi kontingent od 1000 karata odmah je rasprodan, a onda je maksimirski klub od Šveđana dobio još 500-tinjak ulaznica, pa će Dinamo s tribina pratiti barem 1500 navijača. No ta brojka bit će još i veća, jer mnogi će Hrvati koji žive u Švedskoj pokupovati karte na tribinama za domaće navijače.

A ovih 1500 koji putuju u Švedsku, moraju pripaziti na cijene, jer mogli bi se šokirati. Prvi navijači koji su danas stigli u Malmo poslali su nam račune za kavu, pizzu, pivo... Kavu s mlijekom u centru Malmöa platit ćete 60-ak švedskih kruna, odnosno između 5 i 6 eura. Otprilike za istu cijena, 5-6 eura, dobit ćete i Pepsi ili Colu. Alkohol je pak skuplji od sokova, za pola litre piva platit ćete i 10 eura. Naravno, cijene variraju ovisno o lokaciji, ali za pretpostaviti je da će se navijači Dinama ipak najviše kretati po centru grada, gdje su i cijene veće.

Poželite li pojesti pizzu, ona će vas u centru Malmöa koštati između 18-20 eura. Doduše, pizze su im nešto manjih gabarita nego što su u Zagrebu. Što se tiče javnog prijevoza, karte za autobus je najbolje kupiti preko aplikacije Skånetrafiken. Dnevna karta je 64 krune (cca 6 eura), a jednosatna 32 krune (3 eura).