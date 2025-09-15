Hrvat zbog ozljede ligamenata izbivao 10 mjeseci. Sada je najbolji vratar u Poljskoj

Nakon desetomjesečne stanke zbog ozljede koljena (ligamenti) Ivan Brkić (30) stao je ove jeseni ponovno na vrata poljskog Motora iz Lublina i ponovno blista. Njegova je momčad u osmom kolu poljske Ekstraklase kod kuće "samo" remizirala s Termalicom iz Nieciecze (1:1), ali je stasiti Karlovčanin (1,94 m) svojim bravurama spasio domaćina većih neugodnosti.

A njegove izvrsne obrane na početku novog prvenstva donijele su mu odlične ocjene, pa je tako Hrvat najbolje ocijenjeni vratar poljske lige. Prema Sofascoreu prosjek njegovih ocjena je 7,54, drugi na toj listi je golman Termalice Milosz Mleczko sa 7,48, a treći je Xavier Dziekonski (Korona Kielce) s prosječnom ocjenom od 7,39.

Motor je po mnogima bio najugodnije iznenađenje u prošlom prvenstvu (zauzeo je sedmo mjesto), no vlasnik kluba Zbigniew Jakubas, jedan od najbogatijih Poljaka, ima puno veće ambicije. S Brkićem na golu želi u novoj sezoni konkurirati za nastup u Europi. Ima podršku navijača, pa je stadion kapaciteta 15.000 mjesta gotovo rasprodan kroz pretplatu. Zasad je momčad iz Lublina na 12. mjestu, no ima utakmicu manje, a od petog Gornika dijele ga samo tri boda.