Veliki napredak

Hrvat se odličnim rezultatima u Japanu sasvim približio cilju

Zagrepčanin je stigao je u poretku uživo do 230. pozicije na ATP listi (+26), a u slučaju ulaska u finale napredovao bi čak do 212. mjesta. To je još prilično daleko od njegova najboljeg plasmana (167.), ali sasvim dovoljno da mu omogući nastup u kvalifikacijama Australian Opena