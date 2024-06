Hrvat povukao šokantan potez i napustio redove regionalnog velikana: 'Jutros me nazvao i rekao mi...'

Hrvatski nogometni stručnjak Dean Klafurić više nije trener mostarskog Veleža, člana Premijer lige Bosne i Hercegovine. Kako je u ponedjeljak potvrdio predsjednik kluba Senad Kevelj, s Klafurićem je dogovoren sporazumni raskid.

"Jutros me zvao Klafurićev agent i rekao mi da on više nije emocionalno spreman voditi Velež", kazao je Kevelj. Dodao je kako je takav stav Klafurića svima bio šok, no da neće utjecati na nastavak priprema Veleža za novu sezonu u BiH i europska natjecanja.

Dean Klafurić je u Velež stigao na početku prošle sezone i s ovom momčadi osvojio treće mjesto Premijer lige BiH.

U dosadašnjoj karijeri vodio je Slaven Belupo i Goricu u Hrvatskoj, kao i žensku izabranu vrstu Hrvatske, Ethnikos na Cipru, Legiju iz Varšave s kojom je osvojio duplu krunu u Poljskoj, dok je posljednji angažman imao u mađarskom Honvedu. Radio je i u zagrebačkom Dinamu, Al-Nassru i Al-Ainu kao asistent.

