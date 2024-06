Vatrenima se unatoč šoku sve otvara? Neočekivani rasplet mogao bi Hrvatsku staviti u sjajnu poziciju

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom od Španjolske (0:3) otvorila je Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Stvari su jasne, u srijedu od 15 sati protiv Albanije u Hamburgu, u načelu, igra nam samo pobjeda. Sve osim slavlja protiv nominalno najslabije reprezentacije u skupini B bio bi novi šok, a takav bi Hrvatsku gurnuo jako daleko od pozicije za upasti u drugi krug turnira.

Hrvatska i dalje ima sve u svojim rukama kad je riječ o plasmanu u nokaut-fazu na kontinentalnoj smotri. Osvoji li bodove protiv Albanije ispunio bi se prvi preduvjet, a onda bi se u zadnjem kolu protiv Talijana, uz paralelni dvoboj Španjolske i Albanije odlučivalo o svemu. Za drugo mjesto u skupini bilo bi idealno da Španjolci dobiju Talijane, a onda bi o svemu mogla odlučivati i gol-razlika koja trenutno nije na strani Hrvatske. Baš zato, Albance bi trebalo dobiti, čim uvjerljivije, tim bolje.

E sad, ako Hrvatska prođe dalje kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi, mogla bi igrati s pobjednikom skupina E ili F. Trećeplasirani će morati čekati do samog kraja grupne faze da se vidi iz kojih će skupina te trećeplasirane momčadi proći dalje te kako će se, prema unaprijed određenim pravilima, formirati "kostur" nokaut-runde.

Skupina E je u rukama Portugalaca, koji igraju s Turskom, Gruzijom i Češkom, a u skupini F je Slovačka dobila Belgiju, što bi mogla biti idealna vijest za vatrene. Belgija je svakako bila predodređena za to da u skupini sa Slovačkom, Ukrajinom i Rumunjskom završi na prvom mjestu, no sada su izgledi za to bitno manji.

Podsjetimo, ako Hrvatska završi druga u svojoj skupini, ići će na drugoplasiranog iz skupine A, što bi mogla biti Švicarska.

