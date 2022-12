Hrvat koji je igrao s Peléom: Imali smo trening u Queensu, a on se helikopterom spustio na igralište

U Podstrani pokraj Splita tiho, nenametljivo, daleko od medijske pompe, živi nekadašnji Peléov suigrač iz newyorškog Cosmosa Ante Tony Đonlić. Rođen je 1956. godine u Vrbanji pokraj Županje, s deset godina s roditeljima (političkim emigrantima) preselio se u Rim, a od 12. godine živio je u New Yorku.

Za sebe će reći kako je bio talentiran centarfor, naravno ni blizu kalibra zvijezda koje su sredinom sedamdesetih godina dolazile u Cosmos, ali dovoljno dobar da postane reprezentativac SAD-a, za čiju je nacionalnu momčad odigrao sedam utakmica.

– Moj prvi klub bio je Croatia New York, a za Cosmos sam nastupao od 1975. do 1978. godine, baš u Peléovo vrijeme – počeo je svoju priču Đonlić pa nastavio:

– Moji suigrači bili su velike svjetske zvijezde, Beckenbauer, Carlos Alberto, Neeskens, Van der Elst, Chinaglia, bio je tu i naš Mirko Liverić..., i ja se ne sramim reći da se pokraj njih nisam naigrao. Ali, ako sam u Cosmosu trajao tri godine, ako me nisu otpustili, znači da sam im trebao.

Divio sam mu se

Đonliću je drago da ga se netko sjetio i podsjetio na najdraže dane karijere, iako je povod zapravo tužan.

– Vjerujte mi, toliko me pogodila vijest o Peléovoj smrti da se nisam dobro osjećao. Otišao je Pelé, nogometaš i čovjek kojemu sam se divio, s kojim sam živio svaki dan, upijao od njega nogometno majstorstvo, ali i ljudsku skromnost, poštenje, prijateljstvo...

Foto: Nigel Roddis/REUTERS FILE PHOTO: Former Brazil soccer player Pele greets the crowd before the international friendly soccer match between Sheffield FC and Inter Milan at Bramall Lane, Sheffield, Britain, November 8, 2007. REUTERS/Nigel Roddis/File Photo Photo: Nigel Roddis/REUTERS

Kako ste 1975. dočekali Peléa u Cosmosu, je li za vas bio šok njegov dolazak?

– Špekuliralo se tada da će Pelé doći u Cosmos, jer su naši vlasnici bili filmski producenti Warner Brothers, a iza svega je stajala američka vlada, točnije državni tajnik Henry Kissinger, koji je bio rođen u Njemačkoj i volio je nogomet. Iznenađujuć je bio sam čin Peléova dolaska: mi smo bili usred treninga u Queensu, kada se na igralište spustio helikopter iz kojega je izašao Pelé. Bilo je to spektakularno pojavljivanje, kao što je spektakularan bio njegov cijeli boravak u Cosmosu – nastavlja Đonlić.

Koliko je Pelé zarađivao u Cosmosu, a koliko vi?

– Pelé je u Cosmos došao zbog promocije nogometa u Americi, ali sigurno i zbog novca, jer je u to vrijeme bio 'bez para'. Pelé nije bio rasipnik, nego je silan novac davao svojim posrnulim suigračima i prijateljima iz Brazila. U Cosmosu je bio čovjek od deset milijuna dolara! Tako smo ga i zvali – "Ten Million". A ja? Ja sam zarađivao toliko da mogu normalno živjeti, da si mogu svaki dan priuštiti tri obroka – nasmijao se Tony Đonlić.

Foto: Peter Robinson/HISTORY Pele after his final game for the New York Cosmos

Po čemu najviše pamtite velikoga Peléa?

– Po njegovoj dobroti, po tome što je svakome posvećivao pažnju, što je za svakoga imao toplu riječ i nije glumio zvijezdu niti ga je slava promijenila. A kao nogometaš? Uh, kad se Pelé skinuo u svlačionici, bio sam zadivljen njegovom skladnom, mišićavom figurom, a on uopće nije vježbao u teretani. Imao je prirodnu brzinu, nevjerojatan odraz, poput Michaela Jordana uspio se zadržavati u skoku. Usto, bio je čvrst kao stijena! Naš Veljko Tukša, koji je tada igrao za Metros Croatiju iz Toronta, bio je poznat kao snagator, tip od kojega su napadači bježali, a on se od Peléa odbijao kao od zida. Pelé je bio čudesan nogometaš! – tvrdi Tony Đonlić.

Je li Pelé zapamtio kojega Hrvata, osim naravno Mirka Liverića, Jadranka Topića i vas?

– Pelé se znao sjetiti kako je Jurica Jerković postigao nevjerojatan pogodak na njegovu oproštaju u Riju. Čudio se kako takav sjajan nogometaš nije igrao više utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. S divljenjem je govorio i o pokojnom Osječaninu Lukačeviću, tada igraču Metros Croatije iz Toronta. Ta je momčad s Eusebijem, Grnjom, Tukšom, Blaškovićem, Bradvićem... bila izbacila Cosmos u doigravanju za prvaka Amerike, a Pelé je primijetio da Lukačević glavom puca s 20 metara toliko snažno kao neki igrači nogom – prisjeća se Đonlić.

Titula iz 1977. godine

S ponosom ističe da i danas čuva zlatni prsten koji mu je Pelé poklonio u svome oproštaju s Cosmosom.

– Kada smo 1977. godine osvojili naslov prvaka Sjeverne Amerike, Pelé je tada, nakon oproštajne utakmice, svim suigračima poklonio zlatni prsten s ugraviranim imenom. Ja nisam bio na toj utakmici, jer sam s reprezentacijom SAD-a toga dana gostovao u Meksiku, ali me po povratku u klubu čekao Peléov prsten – dodao je Đonlić.

Naš sugovornik, osim za Cosmos, nastupao je 1979. godine i za američki klub San Diego Sockers. Od početka devedesetih godina živi u Podstrani, uložio je u nekretnine od novca za kojega kaže da ga 'nije zaradio kao nogometaš, nego kao vlasnik nogometne škole u američkom Greenwichu'.