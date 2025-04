Hrvat i Bošnjak čine ubojitu kombinaciju, a naš čovjek iz sjene ima poseban zadatak

Utakmicama između Fenerbahčea i Pariza odnosno branitelja naslova Panathinaikosa i Anadolu Efesa počet će serija četvrtfinalnih utakmica Eurolige na tri pobjede. Dan poslije svoje prve dvoboje odigrat će i Monaco i Barcelona odnosno Olympiacos i Real Madrid. Gledano ne samo iz hrvatske perspektive, jer u tim dvobojima imat ćemo predstavnike, najzanimljivijim nam se čini sučeljavanje finalista iz 2023. (Real i Olympiacos) odnosno klubova s kojima je aktualni trener Panathinaikosa Ergin Ataman osvajao naslove prvaka Europe. Prije no što je prošle godine postao klupskim prvakom kontinenta kao strateg atenskih zelenih, Ataman je prvakom Europe, i to dvaput, bio s Anadolu Efesom. A tada mu je lojalni suradnik bio hrvatski stručnjak Tomislav Mijatović, koji je danas desna ruka sadašnjeg trenera Efesa Luce Bianchija. Zanimljivo je da je Mijatović, na mjestu glavnog trenera Efesa, bio prethodnik Bianchiju, a jedan od nasljednika Atamana. Ono što je neobično jest to da je, i kada je smijenjen s mjesta prvog stratega, odlučio ostati u klubu i nastaviti raditi kao pomoćni trener, što je posao koji je radio uz neka velika trenerska imena (Perasović, Ivković, Ataman).

– Ovo je par s velikim emocionalnim ulogom. Na onoj težoj strani ove priče naći će se prijatelj protiv prijatelja jer su Ataman i Bianchi dugogodišnji prijatelji. Bit će to luda i intenzivna serija – najavio je ovu četvrtfinalnu seriju Mijatović, koji je s obojicom trenera u jako dobrim odnosima, s time što će ovaj put raditi za Bianchija i klub kojem je lojalan još od svog dolaska u Istanbul 2010. godine.

Kazao je Mijatović za euroligašku košarku još i ono što je najintenzivnije osjećao kao prvi trener Efesa.

– Najizazovnije za mene bilo je nositi se s pritiskom koji sam si sam stavio, baš kao što je izazov bio uvjeriti igrače da je svaka, baš svaka, utakmica jako važna. Razina kompetitivnosti kakva je u Euroligi kod svake pojedinačne utakmice ne postoji ni u jednom klupskom natjecanju na svijetu pa tako ni u nogometnoj Ligi prvaka, NBA ligi, ali ni u NFL-a, NHL-u...

U takvo što uvjerit ćemo se moći i u seriji između ligaški prvoplasiranog Olympiacosa i osmoplasiranog Reala, koji se za doigravanje izborio u posljednji čas pobijedivši u play-inu Bayern uz 19 koševa Marija Hezonje i 16 Džanana Muse. Hrvat i Bošnjak bit će glavne uzdanice Reala, uz Tavaresa i Campazza, i protiv Vezenkova, Fourniera, Milutinova i društva.

Preostala dva sudionika završnog turnira četvorice dat će dvoboji Monaca i Barcelone odnosno Fenerbahčea i Parisa, koji predstavlja i najugodnije iznenađenje cijele sezone. Parižane trenerski predvodi Tiago Splitter, donedavni pomoćnik Ace Petrovića na klupi Brazila. Ono što valja istaknuti jest to da su španjolski velikani izborili plasman među osam samo zahvaljujući sjajnom finišu ligaškog dijela. Barcelona je pobijedila šest puta u posljednjih sedam nastupa, a Real sedam puta u posljednjih osam utakmica.