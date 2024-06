'Kad je Ronaldo čuo da je Modrić osvojio Zlatnu loptu, prekinut je sastanak. Bio je jako, jako neugodan'

Stručni komentator HRT-a i sportski novinar Robert Matteoni otkrio je kako je portugalska superzvijezda Cristiano Ronaldo reagirala kada je hrvatski veznjak Luka Modrić 2018. godine osvojio Zlatnu loptu, nakon što je s Real Madridom stigao do Lige prvaka, a s Hrvatskom do drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu. Modrić je te godine, da podsjetimo, odnio Zlatnu loptu s uvjerljiva 753 boda, a iza sebe je ostavio upravo Ronalda, koji je dobio 478 bodova. Treći u poretku, francuski veznjak Antonio Griezmann, osvojio je 414 bodova.

Govoreći o Ronaldovu sjajnom današnjem nastupu protiv Turske, gdje je nesebično asistirao Bruni Fernandesu za 3:0, novinar Matteoni istaknuo je da prema Ronaldu postoje predrasude da je sebičan igrač, no da su njegove kvalitete neupitne. "On je pun sebe, voli se, voli se pokazivati, ali Ronaldo je igračina. U Real Madridu gledao sam ga puno puta i imao je niz ovakvih asistencija. Samo kada jednom ne doda, onda ispada da ne doda niz puta. Malo je sebičan, ali da nije bio, vjerojatno ne bi dao toliko golova", kazao je.

Nastavio je potom Matteoni govoriti o ljudskim kvalitetama portugalskog napadača, koji je današnjom asistencijom postao najbolji asistent u povijesti europskih prvenstava. Već je otprije nosio titulu najboljeg strijelca tog natjecanja, a do brojke od 14 golova stigao je na pet turnira. Na svojem petom Euru, ovome u Njemačkoj, do sada se još nije upisao u strijelce.

"Generalno je kao osoba Ronaldo isto dobar. Radio sam dva intervjua s njim i stvarno je bio ugodan. Produživao je te razgovore iako smo imali 10-15 minuta vremena. Puno je govorio tada o svojim humanitarnim aktivnostima itd., no, naravno, on dobije tri Maybacha za poklon, onda ih pokazuje na Instagramu i onda to stvara kod ljudi koji ga ne vole averzije", smatra sportski novinar, koji je otkrio da Portugalcu jednu stvar ipak zamjera.

VEZANI ČLANCI:

Naime, tvrdi da iz vrlo pouzdanih izvora zna kako je Ronaldo reagirao kad mu je Modrić "ispred nosa" odnio Zlatnu loptu, čime je prekinuo njegovu i Messijevu desetodišnju dominaciju osvajanja tog trofeja. "Kad je čuo da je Luka Modrić izabran, on je reagirao tako da je onaj koji mu je to priopćio prekinuo sastanak i otišao ća jer je bio jako, jako neugodan. To Modrić, s kojim je Ronaldo dugo godina dijelio svlačionicu u Madridu, stvarno nije zaslužio, a nije ni okej da se Ronaldo tako ponio", zaključio je Matteoni, koji je, uz Modrića, autor biografije "Moja igra" o sjajnom hrvatskom veznjaku i kapetanu vatrenih.

FOTO Sjajna atmosfera na treningu vatrenih: Gledao ih bivši kolega, Modrić na nogama imao neobične krugove