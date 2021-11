Hrgović oštro o hrvatskim boksačima: Babić je klaun, a Milun bi se trebao ostaviti boksa

Prije no što će u ovu nedjelju otputovati za Las Vegas, gdje ga čeka 14. profesionalni meč, najtrofejniji aktivni hrvatski boksač Filip Hrgović dao je intervju za emisiju "Sport nedjeljom" (nedjelja u 13:30 sati) u kojem je govorio i o dvojici pulena svojeg bivšeg trenera Leonarda Pijetraja s kojim se prije četiri godine razišao u nemilim tonovima.

Tako je za 25-godišnjeg Marka Miluna, aktualnu Pijetrajevu teškašku uzdanicu, kazao ovo:

- Marko je, čini mi se, odličan dečko privatno, ali iskreno mislim da bi se on trebao prestati baviti boksom. Već je puno puta bio na podu, u amaterskom boksu 7-8 puta, i to nije dobro za zdravlje. I zato bi mu ljudi koji ga vode trebali savjetovati da se ostavi boksa. Jer ako se odluči za profesionalni boks, ondje su veći udarači, drugačiji je to stil boksa u kojem bi mogao trajno naštetiti svojem zdravlju.

Za Alena Babića, koji mu ne prestaje bacati rukavicu u lice, Hrgović je pak rekao sljedeće:

- U boksačkom smislu on za mene nije nikakav izazov. Znate i sami koga sam sve pobijedio u amaterskom boksu. S Alenom sam ja trenirao, zajedno odrastao u istoj dvorani i znam ga dobro. Na koje god važno međunarodno natjecanje je izašao on nije uspio proći, od nekih jačih turnira, Svjetske lige pa do olimpijskih kvalifikacija, i to u nižoj kategorji. Jednostavno je boksački limitiran.

Kako to da je, unatoč tome, Babić postao popularan u očima boksačkih fanova, Hrgović je objasnio ovako:

- Došlo je ovo neko vrijeme društvenih mreža i podcasta gdje danas svaka zgodnija djevojka, koja malo pokaže svoje atribute, postane popularna. On je tu zbog toga što glumi klauna, namrštio se, obrijao glavu i proziva me i priča gluposti. Eto tako je on stekao popularnost i on je zapravo influencer. On svoju popularnost gradi na tome što proziva mene. On je balon od sapunice koji će se kad tad rasplinuti. Dobio je svojih pet minuta slave, no nema kvalitetu da se ta priča nastavi.

Nije trebalo dugo čekati Babića za odgovor u njegovu stilu.

- Kocka (nadimak koji je nadjenuo Hrgoviću, op.a.) opet napada!