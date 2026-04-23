Otac Zrinke Ljutić pobijesnio: 'Oni se goste šampanjcem, a vi sjedite na klupici u skladištu!'

Nakon odlaska Vedrana Pavleka zbog višemilijunske afere otvoren je prostor za novi model upravljanja skijašim savezom u kojem bi, barem prema najavama, sportaši trebali biti u prvom planu. Na mjesto direktora alpskih reprezentacija imenovan je Goran Rački, dugogodišnji član saveza, a odluka o njegovu izboru donesena je uz jasnu podršku trenera. Među njima se nalazi Amir Ljutić, otac najbolje hrvatske skijašice Zrinke Ljutić.

Ljutić je objasnio kako je izbor bio rezultat internog dogovora unutar stručne analize.

'Mi smo međusobno sjeli i zaključili da je Goran Rački najkvalitetnije rješenje. Dugi niz godina je u reprezentaciji, ima organizacijske sposobnosti, a pritom je i najmanje u sukobu interesa jer nije roditelj, za razliku od mene', rekao je Ljutić za Dnevnik Nove TV.

Isto tako, Ljutić smatra da su potrebne i dublje reforme, i to ne samo na nacionalnoj razini. Posebno se osvrnuo na način funkcioniranja Međunarodne skijaške federacije (FIS), smatra kako imaju krive prioritete.

- Imate hospitality zone za goste i VIP uzvanike, gdje se toče šampanjci i sve izgleda luksuzno. A onda sportaši prolaze pokraj toga i završavaju u garažama i skladištima, gdje sjede na hladnoći među dijelovima ratraka, na improviziranim klupama - ispričao je Ljutić.