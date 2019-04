Hoće li United 'pustiti' Cityju samo da Liverpool ne osvoji naslov?

Derbi klubova iz Manchestera uvijek je jedna od najvećih utakmica sezone, a posljednjih godina još je veća budući da je rivalstvo susjedskih klubova dobilo na natjecateljskoj draži. Otkako je novac s Emirata podignuo Građane na novu razinu, preuzeli su primat glavnog kluba iz grada sa sjevera Engleske.

Do prije deset godina nitko se nije pitao je li Manchester svijetloplav ili crven, a to pitanje, pogotovo u posljednjih šest godina otkako je legendarni Sir Alex Ferguson napustio Old Trafford, sve je češće na usnama navijača.

Današnji sudar Cityja i Uniteda, međutim, možda je i veći nego ikada dosad. Zaostala utakmica zbog koje tjednima nismo mogli znati stvarno stanje na tablici vrlo bi lako mogla odlučiti pitanje novog prvaka Premiershipa. Ako Guardiolina momčad uzme puni plijen, put prema naslovu joj je otvoren, no ako United na svojem terenu otkine gradskim rivalima bod ili pak odnese sva tri, donijet će prednost u utrci za naslov svojem ipak najljućem rivalu – Liverpoolu.

City može, ali Liverpool ne

United je u nesvakidašnjoj situaciji, između dvije vatre su od kojih im se nijedna ne sviđa. Na najpopularnijem svjetskom forumu Reddit navijači Crvenih vragova ističu da bi radije Cityju dali drugu titulu u nizu nego prvu Liverpoolu otkako je Premier liga u današnjem formatu, točnije prvu još od 1990.

– Kad izađem šetati svoje pse, navijači Uniteda mi prilaze i govore da bi radije htjeli da City osvoji ligu nego Liverpool. Čudno je za čuti takvo što, ali siguran sam da nam igrači Uniteda neće postaviti crveni tepih i reći: “Hajde, City, prođite i zabijte nam gol”. Maksimalno će nam otežati posao – rekao je stožerni igrač svijetloplavih Kyle Walker.

Mrtva utrka na sve strane

Nema sumnje da će igrači Uniteda dati sve od sebe protiv Cityja, ponajprije zbog utrke za Ligu prvaka u kojoj su trenutačno u najlošijoj poziciji. Sa 64 boda na kontu su šesti, s po tri boda ispod trećeg Tottenhama i četvrtog Chelseaja. Ovog vikenda svoju su šansu uprskali osramotivši se protiv Evertona (4:0), što je bila njihova najgora utakmica još od one protiv Građana prije sedam godina. U tom su derbiju, također na Old Traffordu, svijetloplavi u režiji Balotellija, Silve i Džeke ponizili Crvene vragove rezultatom 1:6.

U kakvoj je United krizi, takav rezultat nikoga ne bi začudio, a ove subote bar bi mogli imati alibi jer bi još jednom takvom izvedbom barem obradovali navijače. Osim današnjeg derbija nijedna druga utakmica ne čini se prevelikom preprekom.

Preostali su suparnici Građana Burnley, Leicester i Brighton, dok će Redsi do kraja igrati protiv Huddersfielda, Newcastlea i Wolvesa. Nezaboravna utakmica Cityja i QPR-a iz 2012. upućuje na oprez protiv bilo kojeg suparnika, no 178. ogled manchesterskih klubova i dalje se doima glavnim poglavljem u mrtvoj utrci za naslov.

