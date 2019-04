Long zabio najbrži gol u povijesti engleske lige

Tottenham je pogotkom Eriksena u 88. minuti stigao do pobjede protiv Brightona. U 33. kolu engleske lige Spursi su dugo lomili otpor galebova čija obrana je popustila tek u završnici dvoboja.

U drugom susretu Watford i Southampton igrali su 1:1. Sveci su poveli pogotkom Longa u osmoj sekundi utakmice, a u 90. minuti izjednačio je Gray. Najbrži gol u povijesti Premijer lige pogledajte OVDJE.

Straight to the top ⚡️



Here's who Shane Long surpassed with his record-breaking goal ➡️ https://t.co/X5FTVPxar4 #PL pic.twitter.com/vpRsVvhruw