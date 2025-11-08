Hoće li Boban zaista smijeniti Kovačevića? Doznali smo kad bi mogla pasti velika odluka

Stigao je i taj prvi europski poraz u ovoj sezoni, dosadašnjih sedam bodova iz tri utakmice svakako su za naklon plavima, ali to je isto tako 'zamaskiralo' probleme. Oni su ostali pod tepihom i zbog dobivenih derbija u kojima su plavi redovito pobjeđivali pa onda nije bila velika drama ni kad se izgubilo od Gorice, Lokomotive i Vukovara jer se tobože plaćao danak gustom ritmu utakmica i europskim iscrpljivanjima. No sad je, nakon europskog poraza koji je obilno začinjen lošom igrom, postalo jasno da je Dinamo u u ozbiljnoj krizi, nadasve krizi igre. Stoga u Maksimiru moraju ozbiljno razmisliti o koracima prema oporavku. U svakom slučaju, Dinamova utakmica u nedjelju u Puli mogla bi usmjeriti zbivanja u maksimirskom klubu.