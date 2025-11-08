Naši Portali
KRIZA NA MAKSIMIRU

Hoće li Boban zaista smijeniti Kovačevića? Doznali smo kad bi mogla pasti velika odluka

Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
08.11.2025.
u 07:00

Sad je na potezu Mario Kovačević, on mora povući nekakve ozbiljne poteze, napraviti određene promjene ili će njega zamijeniti. Koliko god Boban vjerovao Kovačeviću, i njegovo strpljenje može doći kraju i sigurni smo da će ga početi preispitivati ne uspiju li plavi pobijediti u Puli

Stigao je i taj prvi europski poraz u ovoj sezoni, dosadašnjih sedam bodova iz tri utakmice svakako su za naklon plavima, ali to je isto tako 'zamaskiralo' probleme. Oni su ostali pod tepihom i zbog dobivenih derbija u kojima su plavi redovito pobjeđivali pa onda nije bila velika drama ni kad se izgubilo od Gorice, Lokomotive i Vukovara jer se tobože plaćao danak gustom ritmu utakmica i europskim iscrpljivanjima. No sad je, nakon europskog poraza koji je obilno začinjen lošom igrom, postalo jasno da je Dinamo u u ozbiljnoj krizi, nadasve krizi igre. Stoga u Maksimiru moraju ozbiljno razmisliti o koracima prema oporavku. U svakom slučaju, Dinamova utakmica u nedjelju u Puli mogla bi usmjeriti zbivanja u maksimirskom klubu.

Ključne riječi
Zvonimir Boban mario kovačević Dinamo

Komentara 1

Avatar Banana man
Banana man
09:17 08.11.2025.

Kova je već na izlaznim vratima, osim ako ne zareda sa 5-6 pobjeda, što neće bit ilako niti u HNL-u jer je dinamova igra pročitana a kako ne tuku ko neki nije lako dobiti više nikaoga

