Hoće li Boban zaista smijeniti Kovačevića? Doznali smo kad bi mogla pasti velika odluka

Stigao je i taj prvi europski poraz u ovoj sezoni, dosadašnjih sedam bodova iz tri utakmice svakako su za naklon plavima, ali to je isto tako 'zamaskiralo' probleme. Oni su ostali pod tepihom i zbog dobivenih derbija u kojima su plavi redovito pobjeđivali pa onda nije bila velika drama ni kad se izgubilo od Gorice, Lokomotive i Vukovara jer se tobože plaćao danak gustom ritmu utakmica i europskim iscrpljivanjima. No sad je, nakon europskog poraza koji je obilno začinjen lošom igrom, postalo jasno da je Dinamo u u ozbiljnoj krizi, nadasve krizi igre. Stoga u Maksimiru moraju ozbiljno razmisliti o koracima prema oporavku. U svakom slučaju, Dinamova utakmica u nedjelju u Puli mogla bi usmjeriti zbivanja u maksimirskom klubu.
Kova je već na izlaznim vratima, osim ako ne zareda sa 5-6 pobjeda, što neće bit ilako niti u HNL-u jer je dinamova igra pročitana a kako ne tuku ko neki nije lako dobiti više nikaoga