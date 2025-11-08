HNS oduševio lijepom gestom: Klubovima i savezima podijelili uređaje koji spašavaju živote

Preventiva tragedija na našim sportskim, napose nogometnim terenima institucionalizirana je u studenom prošle godine kada je krovna nogometna organizacija, Hrvatski nogometni savez, objavio kako je osigurao sredstva za kupnju automatskih vanjskih defibrilatora (AVD aparata) za klubove SuperSport HNL-a (prve lige nogometaša), SuperSport HNLŽ-a (prve lige nogometašica), SuperSport HMNL-a (prve lige malonogometaša), SuperSport Prve NL-a (druge lige nogometaša), SuperSport Druge NL-a (treće lige nogometaša), kao i za županijska središta HNS-a.



HNS je tako uložio sredstva za kupnju osamdeset defibrilatora koji su raspodijeljeni tako da je 56 podijeljeno klubovima, 21 županijskim savezima, a tri preostala ostavljena su za potrebe Saveza.

Gledano po nogometnim središtima, u središtu Zagreb podijeljena su 22 defibrilatora (17 za klubove i pet za županijske saveze), u NS Split 20 (16 + 4), u NS Osijek 13 (9 + 4), u NS Sjever 11 (6 + 5) i u NS Rijeka 11 (8 + 3). Pritom je važno naglasiti da primjena automatskog vanjskog defibrilatora spada pod mjere osnovnog održavanja života, koje mogu primjenjivati i laici, a pravilnom uporabom spašava živote, što i jest primarni cilj, objavio je Savez.



Hrvatski nogometni savez pritom je održao i edukacije iz kardiopulmonalne reanimacije za predstavnike klubova i županijskih saveza.



- Hrvatski nogometni savez uvijek veliku pažnju poklanja društvenoj odgovornosti i u tom kontekstu je kupnja defibrilatora za naše klubove i županijske saveze od iznimne važnosti. Na žalost, svjedoci smo iznenadnih smrti igrača na terenu i spoznaja da će klubovi imati na raspolaganju AVD aparate uvelike smanjuje rizik da se tako nešto dogodi na hrvatskim travnjacima. Naravno da se nitko od nas ne želi naći u situaciji da nekome mora spašavati život, ali dobro je znati na koji način možemo pomoći ako do toga ipak dođe. Spasiti život je nešto najvrjednije što možemo učiniti te smo zato i te kako ponosni na ovaj projekt – izjavio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a na njega se nadovezao liječnik hrvatske reprezentacije Tomislav Vlahović:



- Jedan od temeljnih načina prevencija iznenadne srčane smrti pravodobna je reakcija, a korištenje automatskih vanjskih defibrilatora uvelike pomaže da se to ne dogodi. Drago mi je da su čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza prepoznali važnost kupnje AVD aparata koji su se u nebrojeno slučajeva pokazali kao spasonosno rješenje kod srčanih zastoja. Iznenadni srčani zastoj ne pita za vrijeme i mjesto pa se Hrvatski nogometni savez, u suradnji s Hrvatskim društvom za reanimatologiju, svojedobno uključio i u provedbu radionica iz kardiopulmonalne reanimacije s ciljem prepoznavanja, pravilne i pravodobne reakcije te spašavanja ljudskog života.



Niz je akcija u kojima je HNS promovirao kampanju za spašavanje života sportaša. Primjerice, finalisti SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa 2024. godine, nogometaši Dinama i Rijeke, podržali su Uefinu kampanju "Uvježbaj, spasi život" te promovirali važnost poznavanja postupka reanimacije.

Nakon pokretanja kampanje "Get Trained, Save Lives" u studenom 2023. godine Uefa i Europsko vijeće za reanimaciju (ERC) predstavili su interaktivni modul za obuku na get-trained.com - platformi koja uči nogometne navijače osnovnim vještinama kardiopulmonalne reanimacije (KPR), odnosno važnosti prepoznavanja iznenadnog zastoja srca te poznavanja postupka reanimacije u manje od četiri minute.



Igrači i stožeri Dinama i Rijeke, kao finalisti SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, prošli su radionice iz pružanja prve pomoći kod iznenadnog zastoja srca, a pružilo ju je vodstvo medicinskih stručnjaka hrvatskog društva za reanimatologiju i HNS-a predvođeno spomenutim liječnikom Tomislavom Vlahovićem.



Također, zdravstvena komisija Hrvatskog nogometnog saveza uspješno je provela trening kardiopulmonalne reanimacije (CPR) slijedeći zajedničku inicijativu “Spasi život” europske nogometne federacije Uefe i Europskog vijeća za reanimaciju (ERC). Osnovne tehnike kardiopulmonalne reanimacije uz korištenje defibrilatora hrvatskim su reprezentativcima približili ponovno liječnik Vlahović i instruktori Hrvatskog društva za reanimatologiju na čelu s predsjednicom dr. Silvijom Hunjadi-Antičević.



- Svake godine u Hrvatskoj oko 3.500 građana doživi iznenadni srčani zastoj. Šansa za preživljavanje višestruko se povećava kada kardiopulmonalna reanimacija bude započeta pravodobno. Hrvatsko društvo za reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora od svojeg osnutka 2002. godine podučava građane i školsku djecu kako prepoznati srčani zastoj, pravovremeno pozvati pomoć, odmah započeti vanjsku masažu srca i umjetno disanje te pravilno upotrijebiti AVD-automatski vanjski defibrilator. Ove godine pokrenuta je zajednička edukativna akcija Europskog vijeća za reanimaciju i Uefe, u kojoj vrhunski nogometaši svojim primjerom postaju uzor kako se kardiopulmonalna reanimacija može naučiti nakon nekoliko minuta treninga i tako spasiti što više ljudskih života – izjavila dr. Silvija Hunjadi-Antičević.

* Članak uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti.