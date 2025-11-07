Srbi 'kradu' novu zvijezdu Bundeslige? 'Krenuli su po njega, nas je odbio...'

Nogometni savez Srbije otvoreno je pokazao interes za jednog od najvećih talenata njemačkog nogometa, 18-godišnjeg Mirzu Ćatovića. Da se na njega ozbiljno računa, potvrdio je i izbornik srbijanske U19 reprezentacije Gordan Petrić, koji je javno izrazio želju da se mladi dragulj Stuttgarta u budućnosti nađe na njegovom popisu. "Tu je i Mirza Ćatović iz Stuttgarta, koji se ranije nije pojavljivao, a volio bih da jednog dana bude na našim spiskovima", poručio je Petrić. Zanimljivo, Ćatović nije na aktualnom popisu "Orlića", a kao razlog navode se "opravdani razlozi", što dodatno podgrijava špekulacije o pregovorima koji se vode iza kulisa. Srbija je, čini se, odlučila iskoristiti činjenicu da mladić još nije debitirao ni za jednu nacionalnu selekciju.

Riječ je o igraču rođenom 1. svibnja 2007. godine u Tutinu, u Srbiji, što mu otvara vrata te reprezentacije. No, situacija je znatno kompliciranija jer Ćatović posjeduje i državljanstvo Bosne i Hercegovine te njemačke dokumente. Ovaj 190 centimetara visoki defenzivni veznjak, koji igra lijevom nogom i poznat je po izuzetno agresivnom stilu, smatra se budućom zvijezdom Bundeslige. Njegov talent prepoznali su i skauti najvećih klubova, pa se tako spominje i interes Manchester Cityja, koji ga navodno želi dovesti već u siječnju. Tržišna vrijednost mu već sada iznosi 1.2 milijuna eura, a ugovorom je za Stuttgart vezan sve do ljeta 2028. godine.

Dok Srbija otvoreno pokazuje svoje namjere, Nogometni savez Bosne i Hercegovine već je doživio odbijenicu. Naime, Ćatović je u listopadu 2024. godine dobio poziv u juniorsku (U19) reprezentaciju BiH, no na okupljanje se nije odazvao. Prema neslužbenim informacijama, mladi nogometaš i njegovi savjetnici zahvalili su se na pozivu, jasno dajući do znanja da imaju druge planove. Taj potez jasno je pokazao da Bosna i Hercegovina nije njegov prvi izbor, iako ima pravo nastupa za "Zmajeve", što je razočaralo tamošnju sportsku javnost.

Prema izvorima bliskim igraču, Ćatovićeva želja i apsolutni prioritet je igranje za reprezentaciju Njemačke. Odrastao je i nogometno se formirao u toj zemlji te se nada pozivu u jednu od mlađih selekcija "Elfa". Tek ako mu se taj san ne ostvari, razmotrit će druge opcije. U tom scenariju, tvrde upućeni, njegov drugi izbor bila bi Bosna i Hercegovina. Srbija je, unatoč interesu koji pokazuje, tek na trećem mjestu njegovih želja. Ta hijerarhija predstavlja veliki izazov za srpski savez, koji će morati uložiti golem napor kako bi ga uvjerili da promijeni mišljenje