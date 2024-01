Hezonja niže uspjehe u Realu: 'Glad za pobjedama je sveprisutna. Želimo osvojiti Euroligu'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja (28), proglašen najboljim igračem (MVP) Eurolige za mjesec prosinac, rekao je da želi nastaviti osvajati trofeje s europskim prvakom Real Madridom. "Imali smo savršeni mjesec pa je osjećaj sjajan i individualno i momčadski", rekao je 28-godišnji Hezonja u intervjuu za internetsku stranicu Eurolige.

Dubrovčanin je prvi put proglašen igračem mjeseca u natjecanju u kojem se natječe sedmu sezonu. MVP naslov je dobio jer se iskazao u pobjedama nad Olympiacosom, Panathinaikosom, Bayernom, Crvenom zvezdom i Partizanom. "Pobijedili smo u svim utakmicama, a sada je bitno da tu ne stanemo, nego da nastavimo pobjednički niz u ovoj godini", rekao je.

Taj je niz zaustavljen u srijedu na gostovanju kod najvećeg rivala Barcelone gdje je Real Madrid poražen sa 78-83, uz 16 koševa Hezonje. Unatoč tome je "kraljevski klub" vodeća momčad Eurolige sa 16 pobjeda i dva poraza. Hezonja je uvjeren da momčad ima iskustvo, talent i fizičku snagu, odnosno "sve potrebno" da i ove godine osvoji Euroligu.

"S poštovanjem ulazimo u utakmicu sa svakim protivnikom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti kada počne doigravanje, a zatim i Final Four. Želimo osvojiti naslov", poručio je. Hezonja je u ljeto 2022. došao iz ruskog UNICS Kazanja u Real Madrid pa u prvoj sezoni došao do europskog naslova. U toj sezoni je Realov dotadašnji pomoćni trener Chus Mateo preuzeo klupu nakon odlaska trenera Pabla Lasa.

"Nisam znao da će on biti trener. Sreli smo se, a zatim smo ovdje počeli rasti u isto vrijeme, on kao trener, a ja kao igrač", rekao je Hezonja. "Imao je potpuni plan za mene. Naravno, nekada ti se ne sviđa, ponekad sviđa, nekad je dobro, a ponekad loše. Ali sve je to dio procesa pa ga prihvatiš. Šutiš i fokusiraš se na košarku", dodao je.

Hezonja je ove sezone već upisao 34 nastupa za Real Madrid zabivši 412 koševa. U rujnu je momčad osvojila španjolski Superkup te je vodeća u španjolskom prvenstvu s 15 pobjeda i jednim porazom.

"Ovdje uvijek želiš postići više. Glad za pobjedama je uvijek prisutna, takav je mentalitet ovdje", napomenuo je šuter s brojem 11 na leđima. Hezonji za šest mjeseci istječe ugovor s Real Madridom, ali on govori kao da će ostati i iduće sezone.

"Uspijemo li zadržati glavne igrače ovdje, mislim da možemo govoriti u budućnosti o najboljoj momčadi u povijesti Eurolige", izjavio je. "A nadam se da to možemo ostvariti, štoviše, možemo dosegnuti još višu razinu", zaključio je.

