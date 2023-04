Hezonja nakon skandiranja u Beogradu: Svaka vam čast i hvala od srca

Mario Hezonja prve je košarkaške korake napravio u Dubrovniku, da bi 2010. potpisao ugovor s poslije ugašenim Zagrebom. Dvije godine kasnije, otišao je u Barcelonu, a nakon nekoliko NBA klubova, Grčke i Rusije, prošle je godine stigao u njihove rivale, madridski Real. Sinoć je s klubom gostovao kod Partizana u Beogradu i izgubio 104:90, a dočekan je uz pljesak domaće publike. Razlog? Hezonjine riječi s početka karijere...

- Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barcelona, klubovi iz Grčke, Turske. Partizan mi je najdraži od svih tih klubova, čak i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Kad dođu, daješ 300 posto, a zna se da su najbolji na Balkanu i šire u radu s igračima. Bio bi to dobar potez za mene. Vjerojatno bi mi zamjerili (Hrvati, op.a.), ali to me zaista ne zanima - rekao je 17-godišnji Hezonja i osvojio simpatije Grobara, navijača Partizana.

A nakon što ga je sinoć beogradska publika ispratila pljeskom, Hezonja im je zahvalio.

- Zna se kakav je teren ovdje, kakva je publika, kakva je ekipa, svaka im čast za doček mene, fanovima i cijelom klubu. Čestitam im još jedanput na tome kakvu sezonu igraju, želim im sve najbolje do kraja. Hvala im od srca svima, cijelom klubu, znam skoro sve u upravi i većinu igrača. Hvala im svima i sretno dalje - rekao je Hezonja koji je i navijačima u Beogradu posvetio objavu na društvenim mrežama.

