VIDEO Grobari zapljeskali našem košarkašu. Srpski navijači nisu mu zaboravili veliku izjavu

Mario Hezonja prve je košarkaške korake napravio u Dubrovniku, da bi 2010. potpisao ugovor s poslije ugašenim Zagrebom. Dvije godine kasnije, otišao je u Barcelonu, a nakon nekoliko NBA klubova, Grčke i Rusije, prošle je godine stigao u njihove rivale, madridski Real. Danas je s klubom gostovao kod Partizana u Beogradu, gdje je dočekan uz pljesak domaće publike. Razlog? Hezonjine riječi s početka karijere...

- Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barcelona, klubovi iz Grčke, Turske. Partizan mi je najdraži od svih tih klubova, čak i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Kad dođu, daješ 300 posto, a zna se da su najbolji na Balkanu i šire u radu s igračima. Bio bi to dobar potez za mene. Vjerojatno bi mi zamjerili (Hrvati, op.a.), ali to me zaista ne zanima - rekao je 17-godišnji Hezonja i osvojio simpatije Grobara, navijača Partizana.

Uzvratio im je pljeskom. Momčadi su se susrele u sklopu 32. kola Eurolige, u kojoj Real drži drugo, a Partizan šesto mjesto. Domaćini su na kraju slavili rezultatom 104-90.

Prvi je Olympiacos s 46 bodova, dva više Madriđana i treće Barce.