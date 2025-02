Hezonja: 'Igram zbog svega što je Hrvatska dala da bismo bili slobodni!' Obećao je jednu stvar

Kvalifikacijski ciklus utakmica za nastup na Eurobasketu Mario Hezonja završio je s učinkom od 40 koševa, 11 skokova i sedam asistencija ostvarenih na gostovanju kod Cipra. Bio je to drugi najveći učinak nekog košarkaša u majici s hrvatskim grbom, nakon što je Dražen Petrović u kvalifikacijskoj utakmici za Eurobasket 1993. Estoniji zabio 48 koševa.

U utakmici prije, onoj zadarskoj protiv Francuske, uknjižio je Super Mario 40 koševa, protiv BiH u Sarajevu upisao je 28 koševa a prvom kvalifikacijskom prozoru protiv Cipra i Francuske ubacio je po 22 koša. Na koncu je iz tih pet utakmica kvalifikacija izašao s prosječnim učinkom od 29,8 koševa, 8,6 skokova i 3,6 asistencije.

Po završetku utakmice s Ciprom, Mario je popričao s nekim lokalnim ali i grčkim novinarima kojima je ovako opisao zašto je došao u Nicosiju igrati utakmicu bez ikakvog kvalifikacijskog značaja jer je već nakon poraza od Francuske bilo jasno da na Eurobasket Hrvatska ne ide.

- Da, umjesto na Cipar mogao sam se ranije vratiti u Real jer nam ne ide baš dobro, no kada igrate za reprezentaciju zemlje koja je prošla kroz toliko toga da bismo mi danas mogli slobodno živjeti, onda je nositi ovaj dres čast. Ja sam ponosan na to kako me moja obitelj odgojila i koje mi je vrijednosti usadila, jasne ideje i jasne idole - kazao je Hezonja i dodao:

- Igram za svoju obitelj i sve druge hrvatske obitelji koje su prošle pakao rata kako bismo odrastali u slobodnoj zemlji i da bismo mogli nositi ovaj dres.

Ni njemu nije lako podnijeti činjenicu da neće imati priliku iskazati se ovo ljeto na Eurobasketu ali ističe:

- Ovo jest loš rezultat i tužno je da nas nema na Eurobasketu i to zbog čudnih pravila ali moram čestitati reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Francuske. No, moramo dići glavu što sam rekao i ljudima iz nacionalnog Saveza jer i iz ovoga možemo nešto stvarati. Borit ćemo se ovo ljeto, kakve god pretkvalifikacije trebali igrati, i vratit ćemo se. Na kraju ćemo dospjeti tamo gdje želimo biti.

Na pitanje uživa li u "prime timeu" svoje karijere, Mario je kazao:

- Ne volim taj termin jer ja svako ljeto dodatno radim i želim svaku sezonu biti bolji. Želim igrati što je moguće bolje i zbog toga brinem o vlastitu tijela, mentalnom stanju, ishrani.

Na tezu jednog grčkog novinara da je Džanan Musa imao problema uvjeriti ljude iz Reala da ga puste u reprezentaciju, Hezonja je kazao da nije imao takvo iskustvo.

- Ljudi iz vodstva Reala ne zabadaju nos u vaše stvari, samo te pitaju ideš li ili ostaješ. Ti ljudi nas potiču da budemo bolji je je to i za korist kluba.

U nastavku Eurolige, u prve dvije utakmice, Real igra protiv velikih rivala, Barcelone i Panathinaikosa.

- Za nas su u Euroligi, ali i u Španjolskoj, sve utakmice krucijalne jer smo potrošili pravo na pogreške. Bit će zabavno, u presingu cijelo vrijeme. No, tako je to kada ste u nogometnom ili košarkaškom Realu, čim izgubiš jednu svijet se okreće. Ja vjerujem da ćemo mi biti združeni i jaki. Kad god smo bili pritisnuti uz zid mi bismo dobro reagirali, našli bismo kemiju.

Na utakmici u Nicosiji, kao gost domaćina, bio je i jedan od najutjecajnijih grčkih košarkaških novinara Antonis Kalkavouras koji nam je prenio i svoje dojmove:

- Od vremena kada je igrao za Panathinaikos pa do sada, Mario je prilično sazrio. Sad je netko tko predvodi svojim primjerom i to je uloga u kojoj uživa. s obzirom na to da na Cipru ima dosta navijača Panathinaikosa on je nakon utakmice čak 15 minuta potpisivao autograme i čini mi se da je uživao i u toj pozornosti. On je u sjajnom trenutku svoje karijere, uživa u svojim ulogama u Realu i reprezentaciji Hrvatske i velika je zvijezda europske košarke. Kao što je i sam rekao, igrat će dok god bude mogao ne radi novca već zato što naprosto obožava košarku.