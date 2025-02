Sesar nakon Pirove pobjede nad Ciprom i kraha u kvalifikacijama: Za vrijeme utakmice bio sam tužan

U posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Eurobasket, muška košarkaška reprezentacija Hrvatske pobijedila je u Nicosiji domaći Cipar s uvjerljivih (104:67). Bila je to jalova pobjeda, jer vizu za EP više izboriti nismo mogli, ali i tužna slika svojevrsne nepravde da će jedna puno snažnija reprezentacija ostati kod kuće a ova nejaka ima zajamčeni nastup na europskoj smotri samo zato što je domaćin jedne od skupina.

Već tijekom prve četvrtine ove revijalne utakmice vidjela se razlika u kvaliteti (26:14) a uz 17 koševa kapetana Marija Hezonje i 11 beka Mavre na veliki odmor se otišlo s prednošću gostujuće Hrvatske od 23 koša (48:25). U nastavku su naši otišli i na "plus 39" (87:48), i to koševima debitanta Antonija Sikirića, a potom i na "plus 40" tricom Radovčića, no nikakve radosti u tome nije bilo.

Hrvatsku je i u ovoj utakmici predvodio Mario Hezonja (40 koševa, 11 skokova, 7 asista) a dvoznamenkasti su bili još bek Mavra (14) i centar Ljubičić (13).

- Naše 34 asistencije reći će da je to bila lagana utakmica za nas što se dogodilo jer smo igrali sa stavom, igrače nije trebalo motivirati. Rekao sam im da se svaka utakmica za reprezentaciju mora igrati na maksimalnoj razini i oni su to slijedili - kazao je hrvatski izbornik Josip Sesar i priznao:

- Već za vrijeme utakmice bio sam iskreno tužan. Kada vidim kako igramo i kada se sjetim utakmice u Zadru i poraza od samo tri razlike protiv reprezentacije koja je igrala finale Olimpijskih igara. Otkako sam preuzeo reprezentaciju napravili smo puno dobrih stvari. Od pretkvalifikacija za, preko dva ljetna turnira a i u ovim kvalifikacijama imali smo dobrih trenutaka. No, onih pet minuta u Sarajevu odredilo nam je sudbinu.

Upitan što će biti s njim nakon najlošijeg rezultata u povijesti reprezentacije, Sesar je kazao:

- To nije pitanje za mene. Ja sam pod ugovorom, no vidjet ćemo u nekoliko narednih dana.

Tisućama kilometara dalje, večer prije, jedan je hrvatski NBA-evac izrazio svoju podršku suigračima kojih, kao niti njega, neće biti na Eurobasketu. Naime, nakon svoje najbolje partije na NBA parketima (19 koševa, 7 skokova) protiv San Antonija, centar New Orleansa Karlo Matković na presicu je došao u hudici hrvatske reprezentacije.