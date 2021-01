Harden i Durant zajedno zabili 64 koša za još jednu pobjedu Brooklyna

James Harden je u drugoj utakmici za Brooklyn Netse, koji su pobijedili Milwaukee Buckse, zabio više od 30 koševa, dok su Golden State nadoknadili razliku od čak 18 koševa i svladali Los Angeles Lakerse.

Brooklyn Nets su sinoć kod kuće sa 125-123 pobijedili Milwaukee Buckse, a James Harden, koji im se priključio prošli tjedan zabio je 34 koša i 12 asistencija, dok je Kevin Durant dodao 30 koševa uključujući i tricu 36.8 sekundi prije kraja.

Harden je tako postao prvi igrač Netsa koji je zabio najmanje 30 koševa u svoje prve dvije utakmice za klub. On je također ugrabio ključni skok 38 sekundi prije kraja kada je promašio tricu.Tada je brzo pronašao Duranta koji je mirno zbaio tricu za vodstvo Brooklyna 125-123.

Foto: Brad Penner/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets Jan 18, 2021; Brooklyn, New York, USA; Brooklyn Nets shooting guard James Harden (13) and power forward Kevin Durant (7) high five during the fourth quarter against the Milwaukee Bucks at Barclays Center. The Nets defeated the Bucks 125-123. Mandatory Credit: Brad Penner-USA TODAY Sports Brad Penner

Kod Milwaukeeja je Giannis Antetokounmpo ubacio 34 koša uz 12 skokova. Khris Middleton je dodao 25, a Jrue Holiday 22 za Milwaukee kojem je ovo prvi poraz nakon četiri pobjede.

U još jednoj tjesnoj utakmici Golden State Warriors su sa 115-113 svladali Los Angeles Lakerse i nakon što su nadoknadili zaostatak od čak 19 koševa iz prve četvrtine.

Stephen Curry je zabio nekoliko zadnih koševa za Golden State uključujući i tricu minutu i sedam sekundi prije kraja nakon čega je LeBron James promašio tricu za Lakerse na zvuk sirene za kraj. Curry je utakmicu završio sa 26 koševa, od čega su zadnja tri dovela Golden State u vodstvo. Oubre je ubacio 23 koša, a Eric Paschall 19.

Dennis Schroder je sa 25 ubačaja predvodio Lakerse, a James je upisao 19 koševa.

San Antonio Spurs su kod kuće sa 125-104 nadigrali Portland Trail Blazerse, a Patty Mills i Rudy Gay su zajedno ubacili 42 koša za pobjedu svoje momčadi.

LaMarcus Aldridge je predvodio San Antonio sa 22 koša, no u zadnjoj četvrtini nije izašao na teren. DeMar DeRozan je dodao 20 poena i 11 asistencija za Spurse kojima je ovo druga pobjeda zaredom. U redovima Portlanda najbolji je bio Damian Lillard sa 35 pogodaka.

Memphis Grizzlies su kod kuće sa 108-104 pobijedili Phoenix Sunse, zahvaljujući Graysonu Allenu koji je minutu i šest sekundi prije kraja zabio tricu, a onda još realizirao do kraja četiri slobodna bacanja.

Allen je utakmicu završio sa 16 koševa, dok je Ja Morant bio najbolji strijelac sa 17 ubačaja i deset skokova za Grizzliese kojima je ovo peta uzastopna pobjeda.

Deandre Ayton je zabio 18 koševa i upisao 16 skokova za Phoenix koji su zaigrali prvi put u tjedan dana nakon što su im tri domaće utakmice odgođene zbog zaraženih COVIDom-19. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sunsa.

U preostalim utakmicama New York Knicks su sa 91-84 bili bolji od gostujućih Orlando Magica, Chicago Bulls su sa 125-120 svladali Houston Rocketse, a Miami Heat je kod kuće sa 113-107 pobijedio Detroit Pistons.

Atlanta Hawks su sa 108-97 bili bolji od Minnesota Timberwolvesa, a Toronto Raptors sa 116-97 od Dallas Mavericksa.