Hajdukovom se treneru unio u lice, izgledalo je kao da će se potući: 'Reći ću samo jednu stvar...'

Istra i Hajduk odigrali su neodlučeno, 1:1 u dvoboju 34. kola HNL-a na stadionu Aldo Drosina. Pulski dvoboj započeo je vrlo dobro za domaće igrače koji su već u 4. minuti imali vodstvo na semaforu. Salim Lawal Fago lijepo je pogodio i matirao Hajdukovog vratara Bornu Buljana za 1:0. Već šest minuta kasnije isti je igrač opet zabio, ali je njegov drugi pogodak bio poništen zbog zaleđa. Hajduk je izjednačio u 42. minuti pogotkom Ivana Perišića. Majstorskim je potezom hrvatski reprezentaivac iz voleja zabio za 1:1. Do kraja dvoboja mogli su zabiti i jedni i drugi, Hajduk je potkraj utakmice to i učinio, no gol Filipa Uremovića iz 79. minute poništen je zbog igranja rukom.

Posebnu pažnju privukao je jedan incident u prvom poluvremenu. U trenutku kada su po jedan igrač Istre i Hajduka nakon kontakta ostali ležati na terenu, trener Istre Paolo Tramezzani tražio je prekršaj za svoju momčad. Tako uvjeren da je prekršaj postojao, počeo se ljutiti na suca Čulinu koji ga nije svirao, a nakon toga dodatno ga je razjarilo to što nitko od igrača Hajduka nije htio izbaciti loptu izvan granica igrališta kako bi se igraču Istre ukazala pomoć. U tom je trenutku zaiskirlo pored klupa jedne i druge momčadi, a Tramezzani se Hajdukovom treneru Juri Ivankoviću unio u lice. Izgledalo je, na trenutak, kao da će se potući njih dvojica...

- Reći ću samo jednu stvar. Nisam nervozan, ja sam iskren čovjek. Štitim svoje igrače i svoj ugled, to je jedino što želim reći na tu temu - izjavio je talijanski stručnjak nakon utakmice na Drosini uz dodatak:

- Imamo tri pobjede i jedan remi u zadnje četiri utakmice, što Istra nije imala zadnje tri godine. Ne želim stavljati naglasak na sebe, nego na kemiju između navijača, grada i igrača koja traje. Svaka je utakmica ista, jednako ćemo se pripremati i za zadnje dvije utakmice koje su pred nama.

Trener Hajduka Jure Ivanković će pak reći:

- Osim otvaranja utakmice, bilo je sve jako dobro s naše strane, imali smo veliku želju i tražili pobjedu, bili smo blizu pred kraj utakmica i da pobijedimo. Ukupno je utakmica za nas bila pozitivna, kao da je prava natjecateljska, svi su me zadovoljili. Perišić? Svakako, zadovoljan sam zbog Perišića, donio nam je mnogo i pravi je uzor mladim igračima, vide se njegove kvalitete i da je veliki igrač i da nam pomaže na najbolji mogući način.

I Ivanković je iznio svoje viđenje incidenta s Tramezzanijem:

- Te se stvari događaju na utakmica, on se naljutio, jer su dvojica igrača ostala ležati na terenu, ali to je procjena suca hoće li prekinuti utakmicu. To se, rekoh, događa na utakmicama, kasnije smo normalno popričali...