Hajdukovce muči koronavirus, a Osječani zabrinuti: 'Basel ima višestruko veći proračun'

Hrvatski klubovi saznali su svoje protivnike u drugom pretkolu Europske lige. Dok će splitski Hajduk 17. rujna gostovati na stadionu “Petar Miloševski” kod Renove u Skoplju, Osijek će na Gradskom vrtu dočekati, prema koeficijentu, drugu najjaču momčad kvalifikacija Europske lige, švicarski Basel.

Iako su bijeli dobili najslabijeg protivnika iz svoje kvalifikacijske skupine, koje je Uefa zbog jednostavnosti ždrijeba objavila dan ranije (Hajduk je još mogao izvući Kukesi iz Albanije te ljubljansku Olimpiju našeg Dina Skendera), u klubu nisu baš sretni zbog ždrijeba. No razlog nije vezan za protivnika.

– Najveća želja bila nam je da igramo doma, no, nažalost, nije se ostvarila – prva je reakcija stratega Harija Vukasa čim je ugledao parove.

Nije ih bilo pet godina

Prvo pitanje koje se nameće jest ono zašto je bitno igrati kod kuće kad nema navijača, no u klubu postoji vrlo dobar razlog zašto je to bitno. Budući da u Hajduku postoji slučaj koronavirusa, bijeli će morati biti maksimalno oprezni na putovanju u goste jer, ako ijedan test bude pozitivan, bijeli u slučaju prolaska zbog obvezne karantene u Sjevernoj Makedoniji ne bi stigli igrati iduće pretkolo te bi u takvom scenariju morali biti izbačeni iz natjecanja. Tu su sudbinu ove sezone već doživjeli Slovan iz Bratislave te kosovski klubovi Drina i Priština. Nadamo se da se Hajduk neće suočiti s takvim problemima, no oprez je prijeko potreban.

Makedonska Renova jedan je od najslabije rangiranih klubova u kvalifikacijama. U pretkolima Europske lige nisu bili pet godina, a svoje su mjesto ove sezone izborili četvrtim mjestom u prvoj makedonskoj ligi koja je, pazite, bila toliko izjednačena da je Renova s 31 bodom bila samo šest bodova ispred posljednjeplasirane Struge. Svoje europsko mjesto osigurali su s više poraza nego pobjeda u domaćem prvenstvu. Momčad se sastoji većinom od nedokazanih Makedonaca, uz dva kosovska nogometaša, te 23 igrača u kadru zajedno vrijede 2,2 milijuna eura, 1,5 milijuna eura manje od Hajdukova kapetana Mije Caktaša.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 29.08.2020., Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 3. kolo, HNK Hajduk Split - NK Slaven Belupo. Hari Vukas Photo: Milan Sabic/PIXSELL

– Nije prvi put da igramo s makedonskim predstavnikom, igrali smo s Turnovom prije nekoliko godina i prošli ih nakon dvije zahtjevne utakmice. Makedonci su dosta nezgodni protivnici, agresivni, živi i puni talenta. Renova nije baš čest gost europskih natjecanja, ali svladali su Armence u gostima i zaslužili su pozornost – aludirao je Vukas na utakmicu prvog pretkola u kojem je Renova svladala Alachkert rezultatom 1:0.

– Prvo ćemo pogledati to njihovo prvo pretkolo, a zatim i utakmice iz prvenstva koje su odigrali. Pogledat ćemo ne samo igrački kadar i prikazano na terenu nego i kako klub funkcionira, koliko često mijenja igrače, koju filozofiju ima... U normalnom sistemu s dvije utakmice teško je da nekvalitetniji suparnik prođe, a jedna je utakmica “bomba” i puno su veće šanse za iznenađenje, ali mislim da bi ovo unatoč tome trebali proći – samouvjeren je, ali oprezan nasljednik Igora Tudora na klupi Hajduka.

Rečenicu “mislim da bismo ovo trebali proći” sigurno ne može reći strateg Osijeka Ivica Kulešević. Jedinoj slavonskoj momčadi u Prvoj HNL zaredala su se dva dana za zaborav. Dan nakon visokog 4:1 poraza u Maksimiru od Dinama Osijek je izvukao najtežeg mogućeg protivnika u svojoj skupini. Umjesto austrijskog Hartberga ili češkog Jabloneca na Gradski vrt doputovat će Basel, koji u ovom stoljeću gotovo redovito nastupa barem u grupnim fazama Lige prvaka i Europske lige. Švicarci su prošle sezone došli do četvrtfinala Europske lige gdje ih je izbacio Šahtar, a prije sedam godina uspjeli su doći i do polufinala.

Basel ima novog trenera

No postoje tri stavke koje daju nadu Osječanima. Prva je ta što za goste neće zaigrati najskuplji i ponajbolji igrač Cabral, druga je što je klub tek prije nekoliko dana preuzeo novi strateg Ciriac Sforza, a treća je iskustvo Osijeka protiv favoriziranih momčadi. Ne moramo zakopati toliko daleko u povijest da bismo se sjetili kako su Škorić, Bočkaj i ekipa u pretkolu Europske lige prije tri godine s ukupnih 2:0 izbacili moćni PSV.

Video - Kohorta u Osijeku

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jako težak suparnik, vidi se to i po njihovom koeficijentu kojega imaju u Europi. S druge strane, ipak je dobro da ćemo igrati na domaćem terenu, iako ne možemo računati na podršku naših navijača. U jednoj je utakmici ipak sve moguće, bez obzira na to što su oni prije 20 dana igrali u četvrtfinalu Europske lige protiv Šahtara, a prije toga su bili vrlo uvjerljivi u dva ogleda s Eintrachtom iz Frankfurta. Vidim da su jučer izgubili finale švicarskog Kupa, a i nemaju više primat u domaćem prvenstvu. No, riječ je o klubu koji ima višestruko veći proračun od našeg i sigurno nas očekuje vrlo zahtjevna zadaća. Sezona nam je loše krenula, no možda je baš ogled s Baselom šansa da se vratimo u pozitivu nakon serije derbija u domaćem prvenstvu. Možda je to prednost za nas da igramo teške utakmice prije europske premijere - rekao je, kako prenosi internetski portal Osijeka, trener Ivica Kulešević.

Basel je klub vrlo bogate tradicije, osvajač je brojnih trofeja u švicarskom nogometu i stalni sudionik natjecanja pod okriljem Uefe. Bili su 20 puta prvaci Švicarske, od toga osam puta zaredom u razdoblju od 2010. do 2017. Kroz njegove su redove prošli brojni poznati nogometaši, a vrlo dubok trag su ostavila i dvojica Hrvata, Ivan Rakitić i Mladen Petrić. Basel je prošle sezone u domaćem prvenstvu bio treći, iza prvaka Young Boysa i St. Gallena.

- Jako ozbiljan protivnik, bez ikakve dvojbe. Eto, već po nekoj tradiciji mi već u 2. pretkolu dobivamo momčadi koje bismo trebali eventualno očekivati u play-offu. Gledao sam ih prošle zime uživo dok smo bili na pripremama u Marbelli, kada su odmjerili snage sa Stuttgartom. Uvjerio sam se i tada, ali i kroz njihove odlične igre u Europskoj ligi, da su vrlo kvalitetni i posao će nam sigurno biti težak. Unatoč lošem ždrijebu sigurno se nećemo predati, nego ćemo ih pokušati iznenaditi. U jednoj utakmici uvijek je sve moguće, tako da ćemo se i mi nadati prolazu u sljedeći krug kvalifikacija - ocijenio je sportski direktor Alen Petrović.

Prođu li naše momčadi dalje, u trećem pretkolu Osijek će biti nositelj, a Hajduk nenositelj. Također, današnjim ždrijebom svoje će protivnike u trećem pretkolu doznati Rijeka (nositelji) te Lokomotiva (nenositelji).